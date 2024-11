Piloto Igor Ohpis se destaca no 60° Campeonato Paranaense de Kart

O piloto Igor Ohpis participou do 60° Campeonato Paranaense de Kart, realizado entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, e teve uma performance marcante, mesmo diante de dificuldades. O evento, que reuniu os melhores pilotos do estado, foi palco de grandes emoções, e Igor, apesar de algumas adversidades, conseguiu se destacar ao longo da competição.

Nos treinos livres, o piloto demonstrou um bom ritmo e andou rápido, o que gerou grandes expectativas para as tomadas de tempo. No entanto, na sexta-feira (1º), durante a sessão de qualificação, ele marcou o 7º tempo (P7), o que o posicionou para a primeira classificatória do dia. Na primeira, um acidente comprometeu sua corrida, Igor foi obrigado a parar e não conseguiu completar a prova.

Mas o jovem piloto não se deixou abater. Na segunda classificatória, que aconteceu à noite e foi a primeira experiência de Igor correndo no kart sob a luz artificial, ele largou em 10º (P10). Em uma corrida desafiadora, onde a visibilidade e a concentração foram fundamentais, fez uma recuperação impressionante, cruzando a linha de chegada em 3º lugar.

Com a somatória dos resultados das duas classificatórias, Igor largaria para a final no sábado em 8º lugar (P8). O sábado trouxe um novo desafio: a chuva, que obrigou os pilotos a usarem pneus de chuva. O jovem piloto, que se sente muito confortável em condições úmidas, aproveitou a oportunidade e mostrou sua habilidade, finalizando a corrida em 3º lugar. Com isso, ele garantiu o pódio e ficou entre os três melhores pilotos do Paraná.

Este resultado foi um grande feito para Igor, que em 2023 conquistou o título de vice-campeão paranaense com apenas 7 anos de idade. A consistência de seu desempenho e sua garra nas pistas são a chave para o sucesso em sua trajetória no kartismo.

Além disso, Igor também conquistou a volta na camionete, uma nova experiência que, com certeza, enriquecerá ainda mais seu aprendizado nas pistas. Agora, o piloto já está se preparando para o próximo desafio: o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que acontecerá no final deste mês, em Campo Grande.

Igor Ohpis segue mostrando seu talento e determinação, e promete mais emoções para os fãs do automobilismo no Brasil. Com apenas 8 anos de idade, ele já se consolidou como uma das grandes promessas do kartismo nacional.

