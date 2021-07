Pizzaria Doney comemora 3 anos de muito sabor

Loja nova da Doney, que inaugurou em junho deste ano, no CSU.

Fachada atual da primeira loja, localizada no bairro Campina da Barra Foto: Marco Charneski

Quando duas pessoas se unem pela paixão à pizza e abrem um negócio, o resultado não pode ser outro: sucesso e clientes satisfeitos! Foi exatamente o que aconteceu com a Pizzaria Doney, que está completando três anos, sob o comando do casal Osney e Viviane. Quando os empreendedores abriram a empresa, o intuito era oferecer o melhor atendimento e produtos de qualidade, respeitando e mantendo compromissos com seus colaboradores e clientes. A proposta deu certo!

A pizzaria iniciou suas atividades no dia 6 de julho de 2018, em um espaço pequeno e simples, localizado na Rua das Flores, nº 543, no bairro Campina da Barra. “Nossa intenção era trabalhar somente em família, para complementar a renda, proveniente de uma segunda fonte. Porém, com apenas três meses de atividades, vimos a necessidade de ampliar nosso espaço, bem como nosso cardápio, e passamos a oferecer mais opções para nossos clientes. Dessa forma, também foi necessário o aumento do quadro de colaboradores, gerando mais empregos na cidade. Hoje já estamos atendendo em um espaço próprio e maior, mais confortável e com mais opções em nosso cardápio e também oferecendo aos clientes novas opções como lasanha, calzones, porções e o rodízio de pizzas”, relembra Viviane.

Nesses três anos a Pizzaria Doney cresceu… e cresceu muito! Além de ampliar o espaço da sua primeira loja, ampliar cardápio e quadro de colaboradores, a empresa abriu sua segunda unidade, no último dia 17 de junho. O novo endereço fica no bairro Fazenda Velha (CSU). “Tínhamos uma grande demanda de pedidos de clientes daquela região, e com a nova loja, conseguimos garantir mais agilidade aos nossos clientes, além de uma qualidade maior nos pedidos feitos para o delivery”, explica Osney. A segunda loja segue os moldes da primeira, com serviço de retirada no balcão e rodízio de pizzas, diariamente. Hoje a pizzaria conta com uma equipe de 36 colaboradores, distribuídos nas duas lojas.

Referência

As deliciosas pizzas da Doney são unanimidade entre os clientes. Foto: Marco Charneski

Como todo empresário que sonha longe, Osney e Viviane afirmam que não irão se acomodar diante dos resultados positivos que a empresa obteve até agora. A proposta é trabalhar ainda mais e fazer com que a Pizzaria Doney seja referência na cidade. “Queremos oferecer o melhor de nosso trabalho, com responsabilidade e compromissos com nosso público, oferecendo sempre um um cardápio variado e o bom atendimento”, pontuam.

Diante do crescimento visível da empresa e da aceitação e dos elogios vindos dos clientes, o casal é pura gratidão. “Somos muito gratos pelo reconhecimento de nosso trabalho. Isso nos motiva a seguir no mesmo caminho, sempre buscando inovação para garantir a satisfação do nosso público. Colocando sempre Deus em primeiro lugar, seguimos firmes para novas conquistas. Nossa missão é sempre servir com excelência e compromissos, oferecendo pizzas e pratos elaborados com ingredientes de altíssima qualidade, com o intuito de agradar e surpreender as expectativas de nossos clientes”, disse Viviane.

Serviço

As unidades da Pizzaria Doney ficam nos seguintes endereços: Loja 1 – Rua das Flores, 543, bairro Campina da Barra – telefones 3643-4047 e WhatsApp 99593-9063; Loja 2 – Rua Pedro de Alcântara Meira, 97, bairro Fazenda Velha (CSU) – telefones 3048-1743 e WhatsApp 98434-9868. O horário de atendimento nas duas unidades é das 18h às 23h30 e aos sábados até a meia noite.

Para conferir o cardápio completo acesse o site www.pizzariadoney.com.br ou baixe o App “Pizzaria Doney”, nas versões Android ou IOS. A pizzaria também está no IFood e nas redes sociais, onde você poderá acompanhar todas as novidades e promoções: Facebook e Instagram @pizzariadoney.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021