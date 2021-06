Pizzaria Doney inaugura nova unidade, no bairro Fazenda Velha

Pizzas da Doney são preparadas com ingredientes selecionados e já conquistaram o paladar dos clientes. Foto: Marco Charneski

Se existe um prato da culinária, cuja preferência é quase unânime, este prato é a pizza. Difícil encontrar quem não goste dessa famosa massa. Não só em Araucária, mas em todo canto do mundo! E cá entre nós, se tem alguém aqui que não aprecia o prato, seguramente é porque ainda não provou as pizzas da Pizzaria Doney. O empreendedor Osney, que comanda a pizzaria ao lado da esposa Viviane, é um pizzaiolo de mão cheia. Além de ser “fera” no preparo das massas e dos deliciosos recheios, que já conquistaram o paladar dos clientes, ele conta com uma equipe de apoio altamente preparada, que também põe a “mão na massa”.

Com duas unidades na cidade, uma no bairro Campina da Barra, e a segunda recém inaugurada no bairro Fazenda Velha (CSU), agora não tem mais desculpas para não conhecer a “Doney”. Tem rodízio de pizzas todos os dias, a partir das 18h até às 23h30, e aos sábados, o atendimento é estendido até a meia noite. “Importante lembrar que estamos sempre respeitando os decretos vigentes, tanto com relação aos horários permitidos, quanto aos protocolos de biossegurança com relação à Covid 19. As duas unidades da “Doney” possuem espaços amplos e ao mesmo tempo aconchegantes, para receber toda sua família. “Venha conhecer uma de nossas pizzarias e saborear nossas pizzas, preparadas com o maior rigor de qualidade”, convidam os proprietários.

Opções

A Pizzaria Doney tem em seu cardápio mais de 90 sabores de pizzas, entre salgadas e doces. Entre as salgadas, são 22 opções de sabores simples, 30 nos sabores tradicionais e 23 sabores especiais. Nas opções doces são 9 sabores tradicionais e 10 especiais. Ainda no cardápio estão os deliciosos calzones, com 3 sabores tradicionais e 6 especiais e 5 sabores de lasanhas. Para quem gosta de pizzas com bordas recheadas, a Doney oferece 6 opções salgadas e 4 doces.

Serviço

As unidades da Pizzaria Doney ficam nos seguintes endereços: Loja 1 – Rua das Flores, 543, bairro Campina da Barra – telefones 3643-4047 e WhatsApp 99593-9063; Loja 2 – Rua Pedro de Alcântara Meira, 97, bairro Fazenda Velha (CSU) – telefones 3048-1743 e WhatsApp 98434-9868.

Para conferir o cardápio completo acesse o site www.pizzariadoney.com.br ou baixe o App “Pizzaria Doney”, nas versões Android ou IOS. A pizzaria também está no IFood e nas redes sociais, onde você poderá acompanhar todas as novidades e promoções: Facebook e Instagram @pizzariadoney.

Equipe da pizzaria está sempre pronta e preparada para o atendimento

Nova unidade da Pizzaria Doney fica no bairro Fazenda Velha e segue o mesmo padrão da outra

Entrega delivery garante que os clientes recebam as pizzas na comodidade das suas casas

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021