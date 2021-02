Plantão Comercial – 1247

Compartilhe esta notícia

Promoção “Volta aos Treinos” da New Street

O maior centro de distribuição de produtos Integralmedica da região está com uma super promoção. Até a próxima quarta-feira, 10 de fevereiro, a New Street estará com preços especiais na promoção “Volta aos Treinos”, e na compra de qualquer item, os clientes concorrem a um headphone exclusivo da marca. Com duas lojas em Araucária, uma localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 1.877, no Iguaçu e a outra na Rua Miguel Bertolino Pizatto, n° 1.174, bem no Centro, a New Street também vende pelo WhatsApp, nos números (41) 99843-8099 e (41) 99815-9183, com pagamento no dinheiro, débito, Pix e Pic Pay.

Conheça a Belaquarela

Atuando no desenvolvimento de crianças e adolescentes, a Belaquarela inaugurou no mês de janeiro um espaço amplo na cidade, trazendo especialistas na área de educação para trabalhar junto ao público que corre risco de atraso ou necessidade de intervenção em seu processo de desenvolvimento. O espaço atua de forma profissional e em conjunto com as famílias, seguindo quatro pilares fundamentais de metodologia: a brincadeira, o engajamento, a liberdade e, é claro, as cores (aquarela). O centro atende na rua Pedro Druszcz, n° 370. Em função da pandemia, o atendimento acontece por meio de agendamento, através do telefone (41) 99928-0102.

Atendimento completo para o seu melhor amigo

Cirurgias de tecidos moles, ortopédicos e exames em geral para os animais domésticos e silvestres do município, você encontra na Clínica Veterinária Araucária, que possui especialistas em dermatologia e oftalmologia. Respeitando as normas sanitárias impostas pela pandemia, a clínica atende por meio de agendamento prévio pelos números (41) 3031-4661 ou (41)99530-3522, de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h e aos sábados, domingos e feriados, das 09h às 19h. Lembrando que usuários do Plano Pet Veter possuem atendimento garantido na clínica.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021