Prefeito nomeou a nora, a concunhada e a sobrinha de Ben Hur como CCs. Salários somam quase R$ 50 mil por mês

Levantamento feito pelo O Popular junto ao Diário Oficial do Município mostram que o prefeito Hissam Hussein Dehaini (União) nomeou pelo menos três parentes diretos do presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (União) como cargos em comissão de primeiro escalão na Prefeitura.

Somadas, as remunerações só destes três cargos em comissão que Ben Hur tinha na Prefeitura alcançam R$ 47.827,39 por mês. A sobrinha do presidente da Câmara, Mariana Aparecida Wzorek, por exemplo, recebe mensalmente R$ 19.241,78. Exatamente, quase R$ 20 mil mensais.

Mariana é nomeada como superintendente de Tecnologia da Informação e está lotada na Secretaria Municipal de Ciência, Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. Ela tem apenas 26 anos e, detalhe, é formada em Direito. Ou seja, não possui formação na área para qual foi contratada por Hissam.

Outro familiar de Ben Hur que ganhou cargo de Hissam é Aline Blaszczak Stroparo. Ela é nora do presidente da Câmara, tem 24 anos e recebe mensalmente R$ 13.711,75. Ela está lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e, segundo apurado por nossa reportagem, sempre fez as vezes de auxiliar administrativo na pasta. A nomenclatura oficial de cargo, porém, é assessora executiva do prefeito.

Ben Hur também conseguiu com que Hissam nomeasse sua concunhada num cargo de primeiro escalão na Prefeitura. Franciele Varchaki Pires recebe mensalmente R$ 14.873,86 pra trabalhar como recepcionista da Secretaria Municipal de Governo (SMGO). Oficialmente, no entanto, ela é nomeada como chefe de gabinete do prefeito.