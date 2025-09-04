Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES – Ariano, esta semana trará a necessidade de enfrentar desgastes e situações repetitivas que podem estar drenando sua energia. É tempo de buscar soluções práticas para romper padrões que se arrastam.

No amor, conversas podem esclarecer incômodos antigos, mas exigirão maturidade para evitar discussões desnecessárias. Se está solteiro, cuidado com relações que geram mais desgaste do que alegria.

No trabalho, observe onde existem falhas ou distrações que prejudicam seus resultados. A clareza para resolver problemas estará em suas mãos.

Sugestão: escreva em um papel aquilo que deseja encerrar e depois rasgue ou queime, simbolizando a libertação.

TOURO – Taurino, o período é marcado por revelações e por uma busca interior mais profunda. Você pode sentir a necessidade de se recolher e refletir sobre verdades que ainda não se mostraram por completo.

No amor, se está em um relacionamento, seja transparente e evite usar máscaras que distanciam o parceiro. Se está solteiro, observe bem as intenções antes de se envolver em algo novo.

No trabalho, é tempo de planejamento e de guardar informações valiosas. Confie em sua intuição para perceber o que ainda está oculto.

Sugestão: reserve momentos de silêncio para ouvir sua própria alma, isso abrirá caminhos para respostas que você procura.

GÊMEOS – Geminiano, a semana traz intensidade emocional e escolhas importantes. Questões de confiança e instinto estarão em evidência, exigindo equilíbrio entre razão e intuição.

No amor, se está em um relacionamento, pode haver momentos de vulnerabilidade que exigem diálogo sincero. Se está solteiro, alguém pode despertar fortes sentimentos, mas vá com calma para não agir por impulso.

No trabalho, decisões rápidas podem ser necessárias, e sua habilidade em lidar com riscos será posta à prova. Avalie bem antes de se comprometer.

Sugestão: pratique exercícios de respiração profunda para manter a clareza mental antes de tomar decisões.

CÂNCER – Canceriano, esta é uma semana de boas oportunidades e crescimento. Novidades podem trazer entusiasmo e o apoio de pessoas próximas será essencial.

No amor, se está em um relacionamento, momentos de renovação e cumplicidade fortalecem os laços. Se está solteiro, novas possibilidades podem surgir de forma inesperada e leve.

No trabalho, aproveite as chances que chegam de surpresa, pois poderão abrir portas significativas para o futuro.

Sugestão: aceite convites simples, como uma caminhada ou um encontro, pois deles podem surgir alegrias e oportunidades inesperadas.

LEÃO – Leonino, o período favorece alianças e conexões que fortalecem sua base. Haverá trocas valiosas e aprendizados que se estendem além do imediato.

No amor, se está em um relacionamento, a sintonia tende a crescer com base na confiança e no respeito mútuo. Se está solteiro, pode surgir alguém que desperta interesse e traz estabilidade.

No trabalho, colaborações serão importantes e poderão trazer novas responsabilidades, mas também amadurecimento e evolução.

Sugestão: ouça com atenção os conselhos de pessoas mais experientes, pois eles podem iluminar o caminho em decisões importantes.

VIRGEM – Virginiano, a semana pede clareza e atenção redobrada às situações ao redor. Você poderá perceber detalhes que antes passavam despercebidos, o que ajudará em sua tomada de decisões.

No amor, se está em um relacionamento, dedique tempo para ouvir e compreender melhor o parceiro. Se está solteiro, uma nova conexão pode surgir em ambientes sérios ou profissionais.

No trabalho, sua postura firme será exigida, assim como a visão estratégica para lidar com responsabilidades maiores.

Sugestão: pratique escrever em um diário as observações e percepções do dia. Isso ajudará a organizar ideias e sentimentos.

LIBRA – Libriano, prepare-se para uma semana dinâmica, marcada por novidades que trarão movimento e esperança. Será um período de atravessar desafios e encontrar saídas criativas.

No amor, se está em um relacionamento, a conexão ganha nova vitalidade com planos e projetos em conjunto. Se está solteiro, uma pessoa pode chegar trazendo entusiasmo e a chance de um recomeço.

No trabalho, mensagens ou propostas inesperadas podem abrir caminhos interessantes. Esteja atento aos sinais.

Sugestão: visualize uma ponte em meditação, atravessando-a com confiança. Isso fortalecerá sua energia de progresso.

ESCORPIÃO – Escorpiano, o período pode parecer confuso, com muitas situações acontecendo ao mesmo tempo. No entanto, a paciência e a clareza no tempo certo trarão entendimento e soluções.

No amor, se está em um relacionamento, evite cobranças precipitadas. Se está solteiro, conexões sociais podem surgir, mas é melhor observar antes de se entregar.

No trabalho, reuniões ou contatos importantes exigirão jogo de cintura e capacidade de esperar o momento certo para agir.

Sugestão: pratique a paciência, confiando no tempo da vida. Nem tudo precisa ser resolvido de imediato.

SAGITÁRIO – Sagitariano, esta semana traz encerramentos e escolhas decisivas. Será preciso desapegar de situações antigas para abrir espaço ao novo.

No amor, se está em um relacionamento, conversas sérias podem levar a mudanças significativas. Se está solteiro, é hora de se libertar de vínculos passados para seguir com leveza.

No trabalho, ajustes e transformações podem mexer com a rotina, mas serão necessários para seu crescimento.

Sugestão: faça uma limpeza no ambiente em que vive, doando ou descartando o que não serve mais, isso abrirá espaço para novas energias.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, a semana pede cuidado com situações de manipulação ou caminhos incertos. Será preciso usar sua maturidade para decidir com firmeza.

No amor, se está em um relacionamento, esteja atento a atitudes que exigem diálogo franco. Se está solteiro, novas pessoas podem se aproximar, mas é necessário observar suas intenções.

No trabalho, confie em sua sabedoria prática para direcionar projetos. Decisões firmes e estratégicas abrirão novos horizontes.

Sugestão: trace objetivos claros para os próximos meses e mantenha-se fiel a eles, isso evitará distrações prejudiciais.

AQUÁRIO – Aquariano, o período é de cortes necessários e de movimento rumo a novas possibilidades. Mudanças podem parecer desafiadoras, mas abrirão espaço para descobertas importantes.

No amor, se está em um relacionamento, será necessário dialogar para ajustar expectativas. Se está solteiro, pode surgir alguém que inspira transformações e novas experiências.

No trabalho, prepare-se para novidades e para um ciclo de expansão que pode incluir deslocamentos ou viagens.

Sugestão: experimente mudar algo em sua rotina, mesmo que pequeno. A renovação atrairá novas oportunidades.

PEIXES – Pisciano, esta semana traz luz e clareza, mas também alguns desafios que exigirão paciência. Convites ou oportunidades sociais podem alegrar seu coração.

No amor, se está em um relacionamento, o clima é de união e leveza, mesmo diante de pequenas confusões. Se está solteiro, novas conexões podem surgir em encontros e eventos.

No trabalho, boas oportunidades se apresentam, mas será necessário manter o foco diante de distrações e imprevistos.

Sugestão: pratique a gratidão ao acordar, reconhecendo as bênçãos já presentes em sua vida. Isso ampliará a energia positiva ao seu redor.

Edição n.º 1481.