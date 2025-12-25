Por Vando Fortuna, colunista – Riqueza da Alma, Mentor Espiritual e tarólogo. Instagram e TikTok: @tarodafortuna.

Áries

Ariano, o fim de 2025 convida você a lidar com escolhas importantes e decisões que envolvem prazer, risco e maturidade emocional. O período pede atenção para não agir por impulso ou se dispersar em caminhos que parecem divertidos, mas podem cobrar um preço mais adiante. No amor, situações envolvendo desejo e curiosidade podem surgir, exigindo consciência e verdade. Se está em um relacionamento, cuidado com jogos emocionais. Se está solteiro, alguém pode despertar forte interesse, mas nem tudo será o que parece. No trabalho, criatividade e ousadia ajudam, desde que haja responsabilidade. Sugestão: antes de decidir algo importante, respire fundo e pergunte a si mesmo se isso constrói ou apenas distrai.

Touro

Taurino, o encerramento de 2025 traz fortes movimentos afetivos e decisões do coração. Emoções ganham profundidade e você será chamado a escolher com quem deseja seguir para o próximo ciclo. No amor, sentimentos verdadeiros vêm à tona. Se está em um relacionamento, é tempo de fortalecer laços ou reconhecer o que já não faz sentido. Se está solteiro, uma conexão marcante pode surgir de forma intensa. No trabalho, relações interpessoais serão decisivas para o futuro. Sugestão: coloque a mão no peito e agradeça pelas relações que te ensinaram a amar melhor.

Gêmeos

Geminiano, o fim do ano pede superação de obstáculos e visão ampliada. Caminhos que antes pareciam bloqueados começam a se abrir, trazendo mais clareza e esperança. No amor, dificuldades podem ser vencidas com diálogo e otimismo. Se está em um relacionamento, o casal encontra soluções. Se está solteiro, alguém pode surgir após um período de desafios emocionais. No trabalho, projetos ganham luz e novas possibilidades. Sugestão: visualize uma ponte se formando entre você e aquilo que deseja alcançar.

Câncer

Canceriano, o encerramento de 2025 traz maturidade emocional, conversas importantes e mergulho interior. O período favorece reflexões profundas e decisões mais conscientes. No amor, diálogos sinceros ajudam a curar antigas inseguranças. Se está em um relacionamento, o vínculo se fortalece com respeito e carinho. Se está solteiro, alguém pode se aproximar de forma calma e significativa. No trabalho, a intuição será uma grande aliada. Sugestão: reserve um momento de silêncio e escute o que seu coração está tentando dizer.

Leão

Leonino, o fim de 2025 fala de estabilidade, lealdade e construção a longo prazo. Relações verdadeiras se fortalecem e aquilo que é sólido permanece. No amor, há segurança e apoio. Se está em um relacionamento, a parceria se mostra firme. Se está solteiro, alguém confiável pode entrar na sua vida. No trabalho, constância e dedicação trazem reconhecimento. Sugestão: valorize quem caminha ao seu lado de forma sincera.

Virgem

Virginiano, o encerramento do ano pede escolhas conscientes e direção clara. Decisões precisam ser tomadas com firmeza, mesmo que envolvam desconfortos momentâneos. No amor, evite conflitos repetitivos e busque clareza. Se está em um relacionamento, alinhe expectativas. Se está solteiro, saiba exatamente o que procura antes de se envolver. No trabalho, ajustes e mudanças de rota serão necessários. Sugestão: escreva seus objetivos para o próximo ciclo e defina prioridades.

Libra

Libriano, o fim de 2025 traz renascimento, novas fases e a necessidade de mostrar quem você realmente é. Máscaras caem e uma energia mais leve começa a se formar. No amor, novos começos são possíveis. Se está em um relacionamento, renove a relação com mais leveza. Se está solteiro, alguém pode surgir trazendo frescor e curiosidade. No trabalho, ideias novas pedem espaço. Sugestão: permita-se recomeçar sem carregar culpas antigas.

Escorpião

Escorpiano, o encerramento do ano traz esperança, movimento e novas perspectivas. Sonhos antigos podem ganhar forma e caminhos se ampliam. No amor, há mais confiança e vontade de avançar. Se está em um relacionamento, planos futuros se fortalecem. Se está solteiro, alguém pode chegar de longe ou de forma inesperada. No trabalho, mudanças positivas estão no horizonte. Sugestão: confie mais no futuro e menos nos medos do passado.

Sagitário

Sagitariano, o fim de 2025 ativa emoções profundas e instintos fortes, mas também oferece soluções importantes. É tempo de confiar na sua intuição para destrancar caminhos. No amor, sentimentos intensos pedem maturidade. Se está em um relacionamento, segredos podem vir à tona para fortalecer a união. Se está solteiro, alguém desperta curiosidade e mistério. No trabalho, respostas aparecem no momento certo. Sugestão: escute seus sonhos e sinais, eles trazem chaves valiosas.

Capricórnio

Capricorniano, o encerramento do ano fala de segurança, pequenas conquistas e respeito ao tempo. O que foi construído com paciência começa a dar frutos. No amor, estabilidade e conforto emocional ganham destaque. Se está em um relacionamento, o vínculo se mostra protegido. Se está solteiro, alguém pode surgir de forma simples e verdadeira. No trabalho, avanços acontecem passo a passo. Sugestão: reconheça suas conquistas, mesmo as mais discretas.

Aquário

Aquariano, o fim de 2025 pede atenção às perdas de energia e às oportunidades financeiras e emocionais. Convites surgem, mas será preciso discernimento para não se desgastar. No amor, cuidado com relações que drenam mais do que oferecem. Se está em um relacionamento, reveja acordos. Se está solteiro, avalie bem antes de se envolver. No trabalho, oportunidades podem surgir junto de desafios. Sugestão: preserve sua energia e escolha onde investir seu tempo.

Peixes

Pisciano, o encerramento de 2025 traz força, provas e compromissos importantes. Relações passam por testes, mas podem se fortalecer de forma profunda. No amor, vínculos sérios ganham destaque. Se está em um relacionamento, a união se consolida após desafios. Se está solteiro, alguém pode surgir com intenção de algo duradouro. No trabalho, responsabilidades aumentam, mas trazem crescimento. Sugestão: confie na sua força interior e honre seus compromissos com consciência.