Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES

Ariano, o período é de parceria e realização. O amor e a colaboração estarão em evidência, trazendo harmonia para as suas relações e a possibilidade de concretizar projetos importantes.

Nos relacionamentos, comprometidos viverão uma fase de grande união e cumplicidade, com a chance de dar um novo passo juntos. Solteiros podem ter um encontro especial com alguém que oferece segurança e estabilidade.

No trabalho, é um ótimo momento para formar parcerias ou para fortalecer o trabalho em equipe. Suas ideias, quando compartilhadas com generosidade, podem gerar resultados sólidos e duradouros.

Sugestão: Plante uma semente e cuide dela com carinho, simbolizando o início de um projeto ou relacionamento que você deseja nutrir.

TOURO

Taurino, esta é uma semana de realização e de um novo ciclo. Você sentirá que alcançou um novo patamar em sua vida, e essa sensação de vitória abre as portas para uma nova e poderosa jornada emocional.

Nos relacionamentos, comprometidos podem viver um período de plenitude e de total conexão. A relação atinge um nível de maturidade e de alegria. Solteiros terão a oportunidade de um novo começo no amor, com a chance de um encontro que nutre a alma.

No trabalho, a sua dedicação será recompensada. Você finaliza um ciclo com sucesso e se prepara para um novo e promissor começo.

Sugestão: Caminhe descalço na terra ou na areia para se conectar com a energia de realização e de novos inícios.

GÊMEOS

Geminiano, o período é de reflexão e de encerramento. Algo que você vinha nutrindo há tempos chega ao fim, mas essa finalização, apesar de dolorosa, é necessária para que você possa se libertar de um fardo.

Nos relacionamentos, comprometidos podem enfrentar o fim de uma fase ou padrão na relação. É um momento de reconhecer o que não funciona mais para poder seguir em frente. Solteiros podem se sentir mais sozinhos, mas é o momento de soltar o que pesa no seu coração e se preparar para um novo ciclo.

No trabalho, um projeto ou uma situação pode ter um final inesperado. Aceitar a finalização é o caminho para não se desgastar e se abrir para um futuro mais leve.

Sugestão: Acenda um incenso de mirra e medite sobre o que precisa ser deixado para trás, buscando a clareza para seguir em frente.

CÂNCER

Canceriano, a semana é de felicidade, mas também de uma busca interior. É um período de satisfação emocional, mas é importante ter honestidade consigo mesmo e enfrentar as verdades que precisam de atenção para alcançar a plenitude.

Nos relacionamentos, comprometidos viverão momentos de alegria e cumplicidade. O amor e a união do casal se fortalecem, mas é preciso ter a coragem de olhar para os sentimentos que precisam de cura. Solteiros vivem uma fase de satisfação pessoal, com a chance de um encontro que traz felicidade.

No trabalho, o sucesso e o reconhecimento chegam, mas o período pede que você tenha honestidade consigo mesmo e reconheça o que precisa ser transformado.

Sugestão: Anote seus sentimentos em um papel e, depois, medite sobre eles, buscando a clareza para transformar o que precisa ser curado.

LEÃO

Leonino, este é um período de conflitos e de luta interna. É um momento de defender suas ideias e sua verdade, mas é preciso ter cuidado para não ser impulsivo e acabar se sentindo preso em uma situação.

Nos relacionamentos, comprometidos podem passar por um período de desentendimentos. A sua vontade de ter razão pode levar a conflitos e a um sentimento de aprisionamento. Solteiros podem se sentir mais sozinhos, mas é o momento de enfrentar os seus medos.

No trabalho, a sua capacidade de defender suas ideias será fundamental, mas é preciso ter cuidado para não ser impulsivo. É um momento de cautela para não se sentir preso em uma situação.

Sugestão: Coloque uma pedra de hematita no seu ambiente de trabalho para te proteger de energias negativas e te dar foco e disciplina.

VIRGEM

Virginiano, a semana traz a energia da dúvida e da busca por um novo caminho. É um período de incerteza em relação ao futuro, mas é preciso ter calma e discernimento para não se iludir com soluções fáceis.

Nos relacionamentos, comprometidos podem se sentir insatisfeitos com a relação, mas é preciso ter calma para não se precipitar. Solteiros podem se sentir perdidos em relação aos seus sentimentos. É preciso ter cautela para não se iludir com pessoas ou situações.

No trabalho, a sua insatisfação com um projeto ou situação pode te levar a buscar um novo caminho. É um momento de cautela.

Sugestão: Acenda um incenso de lavanda para acalmar a sua mente e se conectar com a sua intuição.

LIBRA

Libriano, o período traz a energia de novos e poderosos começos. É um momento de agir com coragem e usar a sua voz para defender suas ideias. Você terá a chance de iniciar um novo ciclo de forma entusiasmada.

Nos relacionamentos, comprometidos podem viver um período de renovação e de conexão profunda. Solteiros podem ter um encontro que traz a possibilidade de um relacionamento forte e apaixonado.

No trabalho, a sua criatividade e sua capacidade de liderança serão fundamentais para o sucesso. É um ótimo momento para iniciar um novo projeto e usar sua voz para se destacar.

Sugestão: Coloque um vaso de flores vermelhas na sua casa, simbolizando a sua paixão e a sua coragem.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a semana pede que você direcione sua energia para planejar o futuro e consolidar as suas conquistas. É um período de sucesso, realização e de foco na construção de uma base sólida.

Nos relacionamentos, comprometidos podem sentir a necessidade de defender suas ideias, mas é preciso ter cuidado para não entrar em conflitos desnecessários. Solteiros podem ser desafiados a defender seus limites e a proteger sua energia.

No trabalho, a sua capacidade de liderança será fundamental para o sucesso. É um momento de ação e de conquista, mas é preciso ter calma para não ser impulsivo.

Sugestão: Coloque uma pedra de ônix no seu ambiente de trabalho para te proteger de energias negativas.

SAGITÁRIO

Sagitariano, a semana pede equilíbrio entre o cuidado com o que você constrói e a clareza nas decisões. É hora de unir sensibilidade e estratégia.

Nos relacionamentos, comprometidos encontram estabilidade ao alinhar sentimentos e acordos. Solteiros estarão mais seletivos, buscando conexões que somem e tragam segurança.

Nos negócios, organização e visão prática serão essenciais para transformar boas ideias em resultados concretos.

Sugestão: Use um cristal de quartzo verde para atrair prosperidade com sabedoria.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, sensibilidade e curiosidade se encontram nesta semana, trazendo aprendizados importantes sobre si e sobre os outros.

Nos relacionamentos, comprometidos podem se aproximar ainda mais por meio de conversas honestas e acolhedoras. Solteiros podem se sentir mais intuitivos para perceber intenções verdadeiras.

Nos negócios, novas informações ou estudos podem abrir portas para oportunidades sólidas. Sugestão: Anote seus sonhos ao acordar — respostas importantes podem vir através deles.

AQUÁRIO

Aquariano, o momento traz uma pausa necessária para avaliar escolhas e compreender o que realmente importa. Evite agir por impulso.

Nos relacionamentos, comprometidos precisam de mais diálogo para evitar distanciamento emocional.

Solteiros devem refletir sobre padrões antes de iniciar algo novo. Nos negócios, adie decisões se não houver clareza total — um tempo extra pode revelar o melhor caminho. Sugestão: Pratique meditação guiada para desbloquear a intuição e clarear pensamentos.

PEIXES

Pisciano, inspiração e entusiasmo se combinam, trazendo mais leveza para suas relações e projetos.

Nos relacionamentos, comprometidos vivem momentos de alegria e cumplicidade. Solteiros podem conhecer alguém que desperte tanto o afeto quanto a admiração.

Nos negócios, a energia criativa estará em alta, favorecendo iniciativas que unam prazer e realização. Sugestão: Tome um banho com alecrim e lavanda para equilibrar vitalidade e paz interior.

Edição n.º 1478.