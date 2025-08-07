ÁRIES

Ariano, o período pede que você harmonize a paixão com a maturidade emocional. A criatividade e a iniciativa estão em alta, mas precisam ser direcionadas por um coração sensível.

Nos relacionamentos, comprometidos podem viver uma fase de crescimento, com a chance de fortalecer a conexão através da empatia e do afeto. Solteiros tendem a iniciar uma fase de novas conquistas e flertes, mas o desafio será equilibrar a energia do momento com a profundidade dos sentimentos.

No trabalho, um projeto que estava estagnado pode ganhar novo fôlego. É um ótimo momento para apresentar ideias e usar sua liderança de forma inspiradora e generosa. Sugestão: Acenda uma vela branca e medite sobre como usar sua força interior para cuidar de si e dos outros.

TOURO

Taurino, esta é uma semana de celebração e novos começos. Você pode ter a sensação de que, finalmente, uma vitória foi conquistada, mas é preciso ter clareza e determinação para aproveitar a energia do momento.

Nos relacionamentos, comprometidos devem celebrar as conquistas do casal e fortalecer os laços. Solteiros podem viver um encontro alegre e cheio de cumplicidade. A vida social está em alta.

No trabalho, a sua capacidade de pensar e agir com precisão pode trazer um novo ciclo. Use a sua voz com sabedoria, pois as suas palavras podem trazer uma solução importante. Sugestão: Faça um brinde com quem você ama. A gratidão ativa o fluxo da abundância.

GÊMEOS

Geminiano, o período é marcado por estabilidade, generosidade e harmonia. É um momento de plantar e nutrir seus projetos e relacionamentos com amor e paciência.

Nos relacionamentos, comprometidos vivem um período de paz e harmonia, com um sentimento de plenitude e conforto. Solteiros podem atrair pessoas estáveis e carinhosas, que trazem a possibilidade de um relacionamento sério e duradouro.

No trabalho, a semana favorece a negociação e a resolução de conflitos com calma. A sua diplomacia será a chave para o sucesso. Sugestão: Pratique uma meditação com foco na respiração para encontrar seu centro e a calma necessária para o período.

CÂNCER

Canceriano, a semana traz a energia da felicidade plena e da realização. É um momento de colheita, em que você poderá celebrar os frutos do seu esforço.

Nos relacionamentos, comprometidos viverão momentos de alegria e cumplicidade. O amor e a união do casal se fortalecem. Solteiros têm a oportunidade de viver uma fase de satisfação pessoal e contentamento, com a chance de uma nova conexão emocional que traz muita felicidade.

No trabalho, o período é de reconhecimento e sucesso. É um momento para se orgulhar de suas conquistas e celebrar com a sua equipe. Sugestão: Prepare um almoço especial e compartilhe com as pessoas que você ama. A energia da partilha é a do afeto.

LEÃO

Leonino, este é um período de encerramento de um ciclo e de uma grande transformação. É preciso aceitar o fim de algo para que algo novo e grandioso possa florescer.

Nos relacionamentos, comprometidos podem passar por um momento de desilusão ou de ruptura, mas é preciso ter a consciência de que é preciso encerrar um ciclo para começar outro. Solteiros podem se sentir mais sozinhos, mas é o momento de olhar para o que te aprisiona emocionalmente e se libertar.

No trabalho, o final de um projeto ou fase pode ser doloroso, mas é a oportunidade de se libertar de um fardo e se abrir para um novo e mais amplo horizonte. Sugestão: Escreva sobre o que você deseja deixar para trás e queime o papel, liberando a energia do passado com amor.

VIRGEM

Virginiano, a semana pode trazer confusão e conflitos. É um período de angústia e incerteza, em que você pode se sentir desorientado. O foco será o seu maior aliado.

Nos relacionamentos, comprometidos podem passar por um período de desentendimentos. É preciso ser claro e transparente para evitar conflitos. Solteiros podem se sentir confusos em relação aos seus sentimentos. É preciso ter cautela.

No trabalho, a falta de foco pode causar desentendimentos com a equipe. É um momento de cautela. Sugestão: Acenda um incenso de sálvia para limpar e purificar o ambiente.

LIBRA

Libriano, o período traz a energia da intuição e da criatividade. É um momento de buscar a sua voz interior e seguir a sua verdade, mesmo que isso signifique confrontar a realidade.

Nos relacionamentos, comprometidos podem ter que confrontar uma verdade ou um segredo. É um momento de clareza, mas é preciso ter sensibilidade. Solteiros podem se sentir atraídos por pessoas que parecem misteriosas. A sua intuição será a sua maior aliada.

No trabalho, a sua intuição estará aguçada, mas é preciso ter calma. É um bom momento para buscar a sua verdade e se libertar de crenças limitantes. Sugestão: Coloque um cristal de Selenita no seu quarto para proteger a sua energia.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a semana pede que você direcione sua energia para alcançar seus objetivos com foco e determinação. É um período de sucesso e de superação.

Nos relacionamentos, comprometidos podem sentir a necessidade de defender suas ideias, mas é preciso ter cuidado para não entrar em conflitos desnecessários. Solteiros podem ser desafiados a defender seus limites e a proteger sua energia.

No trabalho, a sua capacidade de liderança será fundamental para o sucesso. É um momento de ação e de conquista, mas é preciso ter calma para não ser impulsivo. Sugestão: Coloque uma pedra de ônix no seu ambiente de trabalho para te proteger de energias negativas.

SAGITÁRIO

Sagitariano, o período pede que você busque a sua força interior para lidar com desafios e conflitos. É um momento de se libertar de crenças limitantes e de buscar a sua verdade.

Nos relacionamentos, comprometidos podem sentir a necessidade de se libertar de um padrão antigo. Solteiros podem se sentir solitários ou isolados, mas é o momento de focar na sua cura.

No trabalho, é um momento de se libertar de crenças limitantes. É um bom período para buscar novas soluções. Sugestão: Acenda uma vela amarela e peça por sabedoria e discernimento para lidar com os desafios.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, o período é de finalização de um ciclo. É preciso se libertar de um peso emocional para que você possa seguir em frente com mais leveza.

Nos relacionamentos, comprometidos podem passar por um momento de desilusão. É um período de se libertar de mágoas e ressentimentos. Solteiros podem se sentir mais sozinhos, mas é o momento de olhar para si com carinho.

No trabalho, a sua capacidade de se adaptar às mudanças será fundamental. É preciso ter calma para não ser impulsivo. Sugestão: Faça uma caminhada silenciosa ao ar livre, respirando fundo e se conectando com a natureza.

AQUÁRIO

Aquariano, a semana traz a energia da abundância e da realização. É um momento de colheita e de celebração. É um ótimo período para assumir sua liderança e inspirar os outros.

Nos relacionamentos, comprometidos vivem um período de felicidade e abundância. A família e o lar são o seu porto seguro. Solteiros podem se sentir atraídos por pessoas maduras e que trazem estabilidade emocional.

No trabalho, o período é de sucesso. É um momento para ser criativo e inovar. Sugestão: Doe algo que você não usa mais. A energia da doação é a da abundância.

PEIXES

Pisciano, a semana é de clareza e de realização. É um período de renovação e de cura. A sua intuição estará mais aguçada.

Nos relacionamentos, comprometidos podem viver um período de renovação e de conexão profunda. A sua sensibilidade será a chave para a harmonia. Solteiros podem se sentir atraídos por pessoas maduras e que trazem estabilidade emocional.

No trabalho, a sua intuição estará aguçada, mas é preciso ter calma. É um bom momento para buscar a sua verdade. Sugestão: Faça um banho com pétalas de rosa branca e manjericão para limpar e purificar a sua energia.

Edição n.º 1477.