Primeirona Municipal terá decisão do troféu no próximo final de semana

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024 já tem seus finalistas conhecidos. Pela categoria Adulto, irão brigar pelo troféu os times do Gapar X Grêmio, e pela categoria Juvenil irão se enfrentar as equipes Chantilli X Contenda. Os jogos serão realizados no sábado (29/06) e domingo (30), no Estádio Municipal Emília Gunha.

Os quatro finalistas conquistaram suas vagas na semifinal realizada no último final de semana, dias 22 e 23 de junho. No Juvenil, o Chantilli venceu o Três Jardins por 2X0 e o Contenda ganhou do Jatobá por 3X0. Já no Adulto, o Grêmio venceu o Chantilli por 3X1 e o jogo entre Gapar e Contenda foi mais acirrado, terminou em 1X1 e foi decidido nos pênaltis, com o Gapar levando a melhor por 4X3. Acompanhe os horários dos jogos da final.

Sábado 29 de junho

Final do Juvenil Chantilli X Contenda Horas – 15h Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

Domingo 30 de junho