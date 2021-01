Procon busca esclarecimentos em banco onde é feito pagamentos do INSS

Compartilhe esta notícia

Procon e gerência do Santander esclarecem dúvidas dos beneficiários do INSS. Foto: divulgação

Após ser procurado por alguns consumidores, que estavam confusos com a mudança no recebimento dos seus benefícios do INSS, que agora passou a ser feito pelo Banco Santander, o Procon Araucária foi até a agência para pedir esclarecimentos da gerência com relação ao assunto. A diretora do órgão, Sâmara Arruda, em companhia do advogado Dr. Daian Nunes, conversou com o gerente geral do Santander de Araucária, Luciano Moreira de Lima, que explicou sobre o horário de atendimento para os beneficiários, que é de segunda a sexta, das 9h às 10h, com distribuição de senhas a partir das 8h40. “O gerente foi receptivo e garantiu que nenhum beneficiário ficaria sem atendimento, mesmo após o horário estipulado. Caso o beneficiário chegue mais tarde, é importante que informe às atendentes que deseja receber o benefício do INSS e será atendido. Ele firmou esse compromisso conosco, inclusive comentou que nos dias de pico (dia 30 de cada mês, 1º dia do mês, 5º dia útil e dia 10), o banco contará com reforço nos caixas”, disse a coordenadora Sâmara.

Além do recebimento do benefício na agência, aqueles que tiverem cartão magnético poderão sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos, que contam com o suporte de duas funcionárias do banco. De acordo com o Procon, a agência segue normas rígidas de segurança em virtude da COVID19, atendendo dois clientes por vez. Já as pessoas do grupo de risco (gestantes, idosos, pessoas com bebê de colo), quando chegam, são direcionadas para dentro da agência, onde tem assentos. E para segurança de todos, também é exigido o distanciamento de 1,5m na fila.

A diretora do Procon também sugeriu que, a menos que precisem urgente dos valores, os beneficiários do INSS devem evitar ir até a agência nos dias de pico para receber seus benefícios, pois as filas são maiores.

Serviço

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1244 – 14/01/2021