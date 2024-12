Professora Kelli Fernandes lança seu segundo livro ‘Morder Não, Não, Não!’

A professora e contadora de histórias Kelli Fernandes Dacoreggio é apaixonada pela educação infantil. Sempre incentivando e propagando a melhor forma de interagir e educar as crianças, a escritora está lançando seu segundo livro “Morder Não, Não, Não!”. A obra aborda com sensibilidade o comportamento de morder, um importante passo do desenvolvimento infantil.

“Na história, acompanhamos Izis, uma menina que enfrenta o desafio de expressar suas emoções adequadamente. A narrativa mergulha nas possíveis causas desse comportamento e apresenta soluções práticas e afetuosas para lidar com ele”, explica a professora.

Para escrever o livro com propriedade e responsabilidade, Kelli se baseou na Teoria do Apego, desenvolvida pelo psicanalista John Bowlby, e os conceitos de Regulação Emocional desenvolvidos pelo psicólogo Stephen Porges. Na obra, a professora fala sobre as técnicas de respiração que os pais e até mesmo os educadores poderão usar com as crianças para acalmá-las. Além disso, aborda a importância do uso da empatia e do afeto, como uma forma de auxiliar as crianças a lidarem com seus sentimentos e suas emoções de maneira saudável.

“O livro é ideal para professores, psicopedagogos e para os pais que buscam estratégias baseadas em evidências para compreender e abordar os desafios emocionais da primeira infância”, comenta Kelli.

Morder Não, Não, Não!

O pré-lançamento da obra será através de uma live, com o lançamento oficial previsto para 2025. Além disso, Kelli também está planejando realizar uma sessão de autógrafos, ainda sem data e local previstos. “Já estou animada para esse momento! Vai ser uma chance maravilhosa de encontrar os leitores, bater um papo e deixar um recadinho especial nos livros”.

O livro ‘Morder Não, Não, Não!’ estará disponível tanto em versão física quanto em e-book. Em breve será divulgado os pontos de venda e o link para compra nas redes sociais da professora.

Outros livros

Seu primeiro livro foi lançado em 2023, intitulado como ‘O Colinho da Mamãe’. A obra aborda a afetividade e amor materno, sendo criada em homenagem ao seu filho, Arthur.

Kelli também conta que atualmente está participando como coautora de três livros que estão em processo de impressão, e logo ficarão disponíveis para o público. “Além disso, sigo firme com o projeto ‘Seja um Professor Inovador’, que traz dicas e formações práticas para educadores”, comenta.

Redes sociais

Edição n.º 1446. Victória Malinowski.