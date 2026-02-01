Ele é um fenômeno do rap, tem milhares de seguidores e atraiu a atenção de nomes famosos como Racionais MC’s, Dexter, Gabriel O Pensador, Gog, Negra Li, Mano Fler, Pateta Código 43. Tudo isso com apenas 8 anos de idade. Esse é o Nathanel dos Santos, mais conhe cido como MC Nathanael, garoto araucariense morador do bairro Chapada, que viu sua vida mudar desde a sua participação no show de stand up do comediante Serginho Lacerda, no quadro “Qual seu talento?”.

Com poucos dias da divulgação do vídeo de Nathanael cantando um rap pelo comediante, as visualizações já ultrapassam 1,3 milhão. “Eu, minha mãe e meu padrasto fomos assistir ao show de stand up do Serginho Lacerda e me inscrevi para participar do quadro de talentos. Então ele me chamou, cantei a música e viralizou do dia pra noite”, comemora o garoto.

MC Nathanael começou a se interessar por rap com apenas 5 aninhos. Ele acompanhava os shows do padrasto Mangaba, do grupo Conexão Ocaida, e começou a despertar o interesse pelo ritmo. “Depois meu padrasto me ensinou a cantar na oficina de rimas da ARP Crew – Associação Reação Periférica. Foi lá que fizemos essa música que viralizou. É o som que vem das ruas”, disse.

O rapper mirim conta que recebeu centenas de mensagens de famosos, com comentários positivos sobre sua apresentação e incentivos à sua carreira. “Esses rappers são inspiração para mim e também foi importante dar essa visibilidade para a Associação Reação Periférica, que é sede da oficina de rimas, que sempre me apoiou e acreditou não só no meu trabalho, mas também no talento de todas as outras crianças que compõem a ARP Crew”, declara Nathanael.

Com mais de 129 mil seguidores no Instagram, o MC diz que ainda está com poucas visualizações no YouTube e no Tik Tok”. No YouTube eu acredito que pode melhorar quando eu lançar meu vídeo clipe”.
Através da oficina de rimas da ARP Crew, o garoto já se apresentou junto com as outras crianças em tantos locais que até perdeu a conta. “Fiz apresentações no evento de Dia das Crianças do Jardim Israelense, no aniversário de Araucária em 2025, no Teatro Positivo com o Instituto Incanto, no Festival Gralhada, na Casa Sambadeiras de Biloca e agora no show do Serginho, no Teatro Bom Jesus, em Curitiba”, cita.

INSPIRAÇÃO

MC Nathanael é um talento nato, e tem músicas de sua autoria: ARP Crew Hip Hop Infantil, que já está disponível no Youtube e a música Eu Sou Negão, que ele vai gravar. Essa música que viralizou ele a interpretou, ela foi composta pelo seu professor Mangaba na turma do CRAS Industrial, em 2024. O garoto também faz rap de freestyle e batalha de rimas na Associação junto com as outras crianças, todas as quartas-feiras.

A inspiração vem dos grupos que sempre o apoiaram e incentivaram, como o Conexão Ocaida, Vandal , Diego Soker. “Eu acho todos muito bons e me inspiro também em grandes nomes como Facção Central, Racionais MC’s, Função RHK, Sabotage, MV Bill, entre outros. Meu maior sonho é ver eu e meus amigos em grandes shows, fazendo muito sucesso para poder ajudar a comunidade através da nossa arte”, afirma.

Interessados em contratá-lo para shows, o contato é pelo fone (41) 99884-8541.

