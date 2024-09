Um acidente entre uma moto e um carro foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) na rua Capivari, esquina com a rua Mato Grosso, no bairro Iguaçu.

As duas vítimas foram atendidas pelo SIATE. O motorista do carro está bem e não teve lesões, enquanto a motociclista foi atendida com ferimentos moderados.