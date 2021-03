Retratos antigos

Loucutór da rádio anunciando que vai ter exposiçon de fotografia antiga no museu e quém quizér ponhar alguma fotografia que fale da história da cidade na exposiçon que leve na prefetura pra cuntribuir com cultura. Iéu tendo mésmo umas fotografia antiga da famia guardada no baú que Diadek troche de polônia, coisa de como iéron a vida dos antigo, aquelas fotografia de casaménto onde ficon tudo mundo reunido, os nóivo, pais, padrinho, conde, dama, cunvidado, cunjunto de polaco, padre, inté os cachoro e resolvéu abrir baú e cuntribuir com cultura, fói tirando as cóisa veia, uns documénto, uns colar de pérola e esmeralda que iéron da Babka, coisa ansim sém valor, encontrô os quadro das fotografia, tudo descorado e amarelon, non dando néi pra reconhecer bigodon do Diadek, achando que non sirvindo pra nada mésmo. Bém no fundo do baú tinhon um carton postal da viage que meu Pai fazendo quando sirvindo quartel, um fecho de fotografia, ansim pelo Rio de Janéro, iéu sabendo que iéra lá mésmo porqué Cristo Redentor tava de braço abérto devendo estar séndo assaltado. Junto dos carton tinhon umas fotografia de papai com uns sujeito engravatado, tudo desconhecido, ném parénte iéron, atrás do retrato tava iscrivinhado “Para meu grande amigo Estefano Duppa, uma lembrança de Getúlio Vargas”. Fui zoiando o féxe de fotografia veia, do time de futebol que Pai jogando, abraçado do lado dum tal de Mané Garincha, devendo ser o time de pelada do exército. Tinhon também uns retrato da Polônia escrivinhado em polaco, a minha tataravó dando aula de musca prum tal de Frederico Chopim, o Diadek mais nóvon jogando truco e iscivinhado atráis “lembrança da nossa juventude em Cracóvia, do amigo Karol Wojchila”, uma génte que iéu nunca oviu falar, Diadek dançando zuma muiér vistida de fruta, uma tal Carmem Miranda, Pai tocando rebeca numa banda chamada The Beatles, umas cóisa bém estranha mésmo, acho que ninguém dando bola pra iésta génte discunhecida por iésto que fotografia tanto tempo no fundo do baú e sém nenhum valor pra história da cidade. Mais pra non deixar de cuntribuir com cultura, pegô um monton de papél que parecéndo mapa destes bém antigo, méio cumido por rato, foi tirando poéra e abrindo com o maior dos cuidado, ponhô em cima da mésa e non entendeu nada proquê tudo iscrivinhado em italiano, parecéndo planta de licópe, iéste avion que tém ventilador em cima e dum desses tanque de guéra, uma pintura duma muiér de luto, uma tal de Gioconda, assinado por um tal de Leonardo da Vinci. Quém vai ligar pra iésta papelada véia, ainda von dar risada da minha cara se iéu levar na exposiçon, enton que sirva pra iniciar fogo no fogon de lenha mésmo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021