Réu acusado por tentativa de homicídio em outubro de 2022 vai a júri popular nesta quinta (18)

Milton Ortiz, acusado de tentar matar José Irlan da Silva em outubro de 2022, sentará no banco dos réus nesta quinta-feira, 18 de julho. Preso em flagrante desde a data do crime, Milton será julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Araucária.

Os jurados vão decidir se ele deverá ser condenado pelo crime cometido em 13 de outubro de 2022, quando por volta das 22h15min, na calçada que dá acesso à residência do denunciado, localizada no bairro Capela Velha, usou uma faca de açougueiro para atingir a vítima José Irlan na região abdômen. Segundo denúncia do Ministério Público, o réu atingiu José Irlan com a clara intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ao ser atingido pela facada, José ficou gravemente ferido e precisou de ressuscitação e internamento em unidade de terapia intensiva – UTI, vindo a se recuperar posteriormente.

Ainda constante na denúncia do MP, o denunciado, usuário crônico de bebida alcoólica, costumeiramente perturbava alguns inquilinos, e dentre eles, a vítima José Irlan. E no dia do crime, proferiu xingamentos à vítima, que se deslocou até a frente de terreno para conversar com o denunciado junto de seu irmão e um vizinho, para tentar resolver em desavenças de vizinhança. No entanto o réu, sob efeito de bebida alcoólica, descontrolou-se e atacou José com uma faca.

