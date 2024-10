Os times do Seleto, União Tupi, Novo Iguaçu e Panterões são os semifinalistas do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024. A rodada que decidirá os finalistas da competição será no próximo domingo (27/10).

Na rodada de domingo passado (20), o Seleto venceu o Santa Clara por 3×1, o União Tupi derrotou o Toronto por 4×1, Novo Iguaçu ganhou do Tupy por 2×0. No jogo entre o Panterões e o Novo Iguaçu a decisão foi para os pênaltis. Os dois times empataram em 2×2 e na cobrança das penalidades o Panterões acabou vencendo por 4×2. Acompanhe os jogos das semifinais.

Segundona Municipal terá semifinal no próximo domingo (27) 1

Edição n.º 1438.