Shopping da roça

Iéu começô escuitando umas vóis de lónge que vieron si achegando, se achegando, iéra uma dessas kombi com cornéta em cima dizéndo ansim “Olha o carro dos Churros, fresquinhos, na porta da sua casa”, iéu fói no porton e kombi parando e ofereceu pruduto, bém, já qui estando na porta da minha casa esprimentéi um daqueles canudo de mandioca com rechéio de doce-de-léite, sabe, gostoso sendo. Passado umas duas hora escuita devolta outra vóis vindo de lónge, com uma músca, fói se achegando, si achegando e quando déu pra escuitar direito a vóis falando “olha o caminhão do gás”, iéu lembrô que já uns cinco ano liquinho vaziu estando que coréu procurar vasilhame e trocar. Mais um póco despóis, mais ótro alto-falánte anunciava, “Cobertor, colcha, acolchoado, lençol e fronha a preço de banana, vamos aproveitar freguesia”, é mésmo, os lençol de ton véio ném goma pegom mais, cobertór de tom vagabundo já pulando cérca e proqué non uma colcha nova? Iéu comprô tudo pra pagar em tréis pagamento. Não demorando muito palma batéu no porton e home de narigon com mala na mon preguntô se non se interessando por umas calça nova, umas camisa, cueca, méia, se interessando pelas cueca, a minha o rastro já ta sendo de tratór mésmo, iéu comprô a cueca e ganhô umas méia de um real de graça. Ném bém entrando drénto de casa viu muiér parando com Del Rey cinzento com porta mala lotado de panela, frigidéra, escoredór de loça e oferecendo pra iéu, bém, cumida mais gostosa ficando em panela que non tém cascon de sujéra nos fundo e acabô comprando panela e frigidéra pra fritar pórco. Quando fói pagar muiér, detráis do Del Rey cinzento encostô um fusca, atráis do fusca branco uma brasilha vermelha, despóis um corcél, e fói se formando fila de altomóvel que inté sumia na estrada de ton cumprida, um oferecendo pra consertar relógio cuco, ótro vendendo assinatura de revista capricho, ótro toalha de banho e de rosto, ótro véio com sapato de tudo tipo, seguro de vida, consórço, pruduto eróico, remédio da juventude, calcinha e sution, os diabo. Iéu pensô que se for comprar de tudo um póco vai agradar iéstas pessoa que véron de ton lónge pra facilitar vida na róça e comprô um póco de cada, só non sabendo o que fazér com as calcinha e sution. Nótro dia escuitando vóis que vinha de lónge, dizéndo que von inaugurar um desses xópi, iéste que tém um monton de loja e os jóve uson pra ficar andando e non comprando nada, iéu pensô, como iéles son buro, se iéu tendo um xópi na porta da casa pra que que iéu vai se dislocar pra cidade pra ir neste xopi? Despóis, génte indo acaba comprando cóisa que non percisa só pelos impulso. Desgracéra Mésmo!!!

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021