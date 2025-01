SMEL garante diversão para os araucarienses durante as férias de janeiro

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) preparou uma colônia de férias esportiva para os moradores de Araucária, que teve início no dia 20 de janeiro e segue até o dia 31. Pessoas de todas as idades poderão participar de diversas atividades, como torneio de futsal, ginástica, desafio de cestas, oficina de karatê, gincana, cama elástica, caminhada, treino funcional, entre outras.

As atividades estarão disponíveis em cinco núcleos da Prefeitura: Núcleo Esportivo do Parque Cachoeira – NEPC (Rua Ceará, 120 – Iguaçu), Planalto (Rua Antônio Mendes, 2-120 – Costeira), Thomaz Coelho (Praça Alberto Markovicz), Tupy (Campina da Barra) e Centro de Treinamento da GR (Rua José Huttner, 71).

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no local, 15 minutos antes do início de cada atividade, respeitando o limite de vagas do horário, conforme a programação disponível. Acompanhe na tabela.

Acesse o link da bio no Instagram @esportearaucaria para conferir toda a programação.

Edição n.º 1449.