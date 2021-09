Sorteio dos carros

Despois que energia elétrica se achegando no Capom Fechado aposentemo os lampion, o liquinho e vela agora só pra ascender em dia de tempestade na frente da imagem de Santa Clara. Despois de um tempo também se achegando a água encanada e Mai ficando feliz da vida porque tendo tornera na pia da cozinha e non percizando mais lavar ropa no Riberon.

Poblema sendo que todo méis tinha que fazer leitura nos medidor e ir pra cidade pagar as conta, como naquele tempo ieu ainda sendo piazon e non tendo tanta utilidade na roça, Pai sempre juntava os troco que sobrando e me mandava pra cidade pra pagar as conta no Banestado.

Iéu via sofrimento que sendo vida na roça e sempre pensando que quando tivesse mais força também indo passar pelo mesmo sofrimento e ficava matutando nas idéia arumar algum jeito de ajudar a ganhar mais dinheiro e ter vida mais tranquila.

Até o dia que iéu indo pagar as conta e passando na frente da loteria viu anunço de quem comprasse bilhete podendo ganhar dois altomóvel, iéu parando e pensando, se ganhar dois altomóvel um podendo dar de presente pro Papai e outro podendo ponhar a venda pra render um bom dinheron e melhorar a vida na roça.

Ieu zoiô pras conta, zoiô pro cartaiz, zoiô pras conta, zoiô pros cartaiz, único dinheiro que tendo sendo o das conta, ficô pensando e decidindo, ieu comprô os bilhete do sorteio.

Quando chegando em casa, quis fazer supreza e non contando nada, dexando pro grande dia do sorteio.

Passado um méis e nada de vir noticia, passado mais uma semana mais nada de noticia, mas numa de manhã ieu só iscuitando a Buzina no porton, quando iéu viu os dois carro parado no porton, saiéu correndo chamar pai na roça pra mostrar o prêmio, Pai non acreditando que podendo ser verdade, parô tudo que fazendo e veio todo contente ver o acontecido.

Quando se acheguemo no Porton!!! Desgracéra Mésmo!! Era uma viatura da Copel e outra da Sanepar vindo cortar água e Luiz!!

Bem, non sendo a toa que ieu tendo uma banda da bunda mais chata que a outra!!!

