Supermercado

Se existindo coisa que iéu se irritando sendo quando tendo que ir nestes mercado peg pag gigante. Começando quando indo estacionar o Monza, sempre tem uns lazarento que dexan os carro ocupando duas vaga, tudo torto e iéu ficando dando volta e volta pra encontrar um lugar.

Na última veis que indo ponhô Monza na vaga de deficiente, ah, já veio segurança mandando tirar, enton iéu pegando um extrato do banco e ponhô no para-brisa, iéu sendo um deficiente financeiro!!!

Despois vai pegar aqueles carinho tudo engatado, em veis de um, tira uns 3 de cada véis e até desengatar aquela encrenca povo ficando tudo zoiando.

É um monte de corredor e nunca se acha o lugar das coisa, e quando acha tem tanta das marca que nem sabendo qual levar, uma confuson desgraçada. Tem umas trinta marca de sabon que sendo tudo mesma coisa com preço diferente só pra gente perder tempo em percurar o mais barato. Non sendo mais fácil ter um só e pronto??

Non tem ninguém pra ajudar na procura e tem que sair percurando gente pra ajudar e quando encontra um camarada nunca sendo do setor que a gente perciza.

Despois sendo uma bateçón de carinho de compra que devion ponhar sentido único nos corredor e sinaleiro nas esquina. Bem retira o que iéu falando porque senon Detran podendo ter idéia de Jerico e exigir habilitaçón pra condutor de carrinho de compra!!

Fila pra tudo, pro pão, pro assogue, pra pesar verdura, até parecendo que povo que vai no mercado adorando uma fila, se tendo uma fila já von entrando e nem sabendo pra que servindo.

Mais a pior mesmo sendo a fila do caxa!!! A gente passando em todos os caxa pra ver qual estando menor e quando escolhe uma delas, pronto, sempre demorando mais que as outra e quando só tendo um freguéis na frente sempre dando problema de código de produto, é carton que non passando e vindo os fiscal de caxa que demoron um século pra resolver problema. E quando a gente vai passar as compra e percebe que pegando o carrinho de outro trocado?

Desgracéra Mésmo!!! Ieu non sabendo como vcs que son da cidade aguentado iesto!!!

Por iesto que iéu non Trocando o Bom e Velho Armazém do Iskapinski pras compra dos méis!….

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021