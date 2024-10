Terceirona Paranaense: Araucária perde para o Prudentópolis e dá adeus à classificação

O Araucária EC perdeu para o Prudentópolis por 1X0 na nona rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão e não tem mais chances de classificação. O jogo, que aconteceu no sábado (05/10), foi bem disputado, tanto que nenhum dos times conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, e somente aos 42 minutos da segunda etapa, Rodrigo José marcou o gol da vitória para o Prudentópolis.

Foi uma partida tensa, com dois cartões vermelhos e quatro amarelos para a equipe do Prudentópolis, o Araucária recebeu apenas dois cartões amarelos.

O jogo era decisivo para o Cacique e somente a vitória interessava, por isso a derrota minou as expectativas de classificação. O time passou a ocupar a 4ª posição na tabela com 7 pontos, Batel está em primeiro com 13 pontos, Hope em segundo com 12 pontos e Iraty em terceiro com 11 pontos. Apenas dois times irão se classificar para a próxima fase, e mesmo que vença o Iraty na décima rodada, o Araucária não tem mais chance de seguir adiante.

O confronto entre Araucária X Iraty será no próximo domingo (13/10), às 15h30, no Estádio Coronel Emílio Gomes.

