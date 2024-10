Terceirona Paranaense: Araucária precisa vencer o Prudentópolis para ter chance de classificação

Após perder para o Hope por 2×0 na sétima rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, o Araucária EC viu a chance de classificação se tornar mais distante. No entanto, como dizem por aí que “a esperança é a última que morre”, o Cacique vai buscar a recuperação nos dois jogos que ainda lhe restam nesta fase.

O time terá que vencer o Prudentópolis na nona rodada, que acontecerá neste sábado (05/10), às 15h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, assim como precisa vencer o Iraty na décima rodada, que será no domingo (13/10), às 15h30, no Estádio Coronel Emílio Gomes. E as duas vitórias por si só ainda não bastam, o Araucária terá que torcer por outros resultados, para estar entre os dois classificados que seguirão em frente na competição.

