Terezinha Poly: A antiga residência de Alexandre Borrazzo

Já tivemos muitas mudanças dentro de Araucária. Essa cidade durante muitos anos manteve sua fama de lugar pacato, ordeiro, agrícola, mas, a partir dos anos 70 sofreu uma grande alteração com a implantação da Refinaria da Petrobrás, e junto com a refinaria diversas outras indústrias seguiram em sua esteira. Aqui, temos uma pequena amostra do que já foi a Rua Dr. Victor do Amaral ainda nos idos anos da Década de 50.

A Avenida Dr. Victor do Amaral é a nossa principal via, faz a ligação entre a Rodovia do Xisto e a Praça Dr. Vicente Machado, ao longo da avenida havia pouco comércio e também poucas residências, grande parte era terreno vazio ou amplos espaços onde famílias possuíam criações de vacas, porcos e galinhas, ou seja, até mesmo nas áreas residenciais era permitido manter criação de animais, incluindo esse local visto na foto. Essa era a residência do Sr. Alexandre Borrazzo. Acho que algumas pessoas ainda devem lembrar desta casa, destes caminhões e desta chácara, apesar de tantas mudanças que por aqui já ocorreram.

Aqui ainda vemos a Avenida Dr. Victor do Amaral com sua velha aparência de estrada de terra, quem viveu nesta época e até o final dos anos 60, deve lembrar como era a rua. Não era sempre, mas em época de pouca chuva, era bem agradável passear por ela, mas se demorasse a chover havia um poeirão vermelho/amarelado que só não sujava a casa e as roupas, porque o movimento de veículos era mínimo, mas quando chovia daí a lama maltratava mesmo, virava atoleiro, a lama formava nas margens e no meio da rua, e, a Avenida Dr. Victor do Amaral era a que mais se notava por ser sempre a principal.

Essa casa era uma das que possuíam campo e uma criação de vacas leiteiras. A Família Borrazzo sempre foi bastante conhecida e respeitada na cidade, sempre envolvida com os fatos e destino de Araucária, era uma época que todos se conheciam na cidade, no caso do Sr. Borrazzo, era conhecido pelos seus trabalhos com seu caminhão, pelas vacas leiteiras e pelo belo espaço no centro. Essa chácara e essa casa permaneceram até o início dos anos 2000. Mas para que melhor seja localizada atualmente neste local está construída uma grande loja de materiais de construção.

Aliás, quem passa por aqui (e como é caminho para vários pontos), dificilmente identificará o que já foi, são tantas e variadas construções, desde agencia dos Correios, Livraria, Restaurante, Loja de Móveis, do outro lado da Rua Posto de Atendimento de Agência Bancária, diversas lojas, entrada para a Oficina de Veículos, ao lado Clínica Médica, são tantos e vários estabelecimentos que precisaria muito espaço para falar de todos. Mas como disse na inicial, os que conheceram o lugar ainda relembram, e os que nunca o conheceram fica difícil imaginar o que já foi. Ainda bem que existem fotos daquele tempo.

Edição n.º 1427.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.