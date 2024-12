Time de futsal Sem Chance FC completa 10 anos com trajetória de conquistas

Fundado em 2014 por um grupo de amigas que jogavam futsal juntas, o time Sem Chance FC completou 10 anos em 2024, comemorando uma trajetória permeada de participações relevantes em eventos esportivos, com grande número de vitórias e títulos. Segundo as fundadoras Angeline Pacheco, Kaká Machado, Lidy Nunes e Aline Ferres, o time expressa por meio do futebol, a importância da união, igualdade, disciplina e humildade.

“Éramos um grupo de amigas e sempre jogávamos juntas só por brincadeira, até que decidimos montar um time e começar a participar de competições. Mas ao contrário do que muitos imaginam, o nome do time vai além da sua dúbia interpretação. Inspirado no personagem ‘Sem Chance’, do filme Carandiru, traz a referência do espírito esportivo e da alegria que deve existir na experiência de competir”, explica Angeline.

Com presença marcante em torneios e campeonatos da cidade, o time Sem Chance já conquistou vários troféus e medalhas, entre eles o 2º lugar no Torneio Beneficente Big Ball Sports, em São José dos Pinhais; campeão no Circuito de Futsal Feminino Aberto – Prefeitura Municipal de Araucária; campeão do Quadrangular Malucos da Tribo; campeão do Torneio Beneficente Ajude uma Criança – Fazenda Rio Grande. “Para a temporada de 2025 o time espera crescer ainda mais e conquistar mais títulos importantes”, acredita Angeline.

