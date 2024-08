Time do Araucária Vôlei/Smel enfrentará o Ibiporã no domingo (11)

O próximo confronto do Araucária Vôlei/Smel no Campeonato Paranaense Adulto será contra Ibiporã, no domingo (11/08), às 16 horas, no Ginásio Joval de Paula Souza. Até agora o time segue invicto na competição, com 20 pontos, contra 13 do segundo colocado.

São 7 vitórias, com apenas 3 sets perdidos. O primeiro jogo foi contra o Pato Vôlei e a equipe araucariense venceu por 3×0, no segundo jogo enfrentou o AVEAPB e venceu por 3×0. O terceiro jogo foi contra o Xavantes/Planalto com um placar favorável de 3×0, e na quarta partida jogou contra o PM/Colombo e ganhou de 3X0.

O quinto adversário foi o Unilife/Maringá e o Araucária venceu por 3×1, o sexto confronto foi contra o PM Nesp/Instituto com uma vitória por 3 × 0 e no sétimo confronto venceu no tie-break (3×2) o PM/Ivaiporã.

Foto: Comunicação/FPV.