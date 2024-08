Times do Costeira e do Grêmio Araucária estão “vivos” na Copa da Amizade

A rodada de sábado (17/08) da Copa da Amizade teve um gosto amargo para o Costeira e Grêmio Araucária, que ainda estão buscando a classificação no campeonato. Esta foi a segunda rodada das quartas de final e embora tenham perdido os jogos, os times araucarienses estão vivos na competição e tem mais jogos pela frente.

O Costeira foi até a Arena das Águas, em Piraquara, e tomou uma goleada de 4×1 da equipe da casa. A equipe se mostrou perdida em campo e não conseguiu conter a forte velocidade dos atacantes do adversário. Já a equipe do Grêmio Araucária foi até Campo Largo e sofreu uma impressionante goleada de 7×1, imposta pela equipe do Fanático. No próximo final de semana, Costeira e Grêmio vão se enfrentar.

Edição n.º 1429.