Times Sub14 e Sub16 do Araucária ECR vão bem nos Paranaenses das duas categorias

Os times Sub14 e Sub16 do Araucária ECR estão indo muito bem nos Campeonatos Paranaenses das duas categorias.

O Sub-14 fez sua estreia jogando contra o Atlético Paranaense em casa e venceu por 4 X 3, e na segunda partida empatou com o Iraty em 1 X 1. “Foi um jogo muito difícil contra o Iraty, o campo estava cheio de água, praticamente impossível de jogar futebol, mas a Federação (Paranaense de Futebol) optou em realizar a partida mesmo assim”, disse Adriano Lara, administrador das categorias de base.

Em dois jogos, o Sub-14 soma quatro pontos na competição. A próxima partida da equipe será no sábado (21/10), às 8h45, contra o União Capão Raso, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras. E na terça-feira (24), o adversário será o AD Independente, às 13h45, no Estádio Municipal Edison Carlos Schramm, em São Mateus do Sul.

O Sub16 fez sua estreia na competição contra o Irati e ganhou de 3 X 0. “Jogamos nas mesmas condições que o Sub14, com um campo alagado, mas felizmente conseguimos vencer”, comentou Adriano. O próximo jogo da equipe araucariense será no sábado (21), às 10h30, contra o União Capão Raso, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras. E na terça-feira (24), às 15h30, o time enfrentará o AD Independente, no Estádio Municipal Edison Carlos Schramm, em São Mateus do Sul.

Fotos: Roberta Adriana Kotowski