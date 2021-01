Trio que assaltou vítima em ponto de ônibus foi parar na DP

Compartilhe esta notícia

Na segunda-feira, 18 de janeiro, por volta das 22h40, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em um ponto de ônibus localizado na Avenida das Nações, no bairro Estação. A vítima contou para os policiais que aguardava o coletivo quando foi surpreendida por três indivíduos, que anunciaram o roubo. Relatou ainda que eles pegaram seu celular e quando foram tomar sua bolsa, ela esboçou resistência, e um deles acabou lhe apontando uma arma de fogo. Diante da ameaça, ela disse que largou a bolsa.

Com as informações sobre as características dos suspeitos em mãos, os PMs iniciaram buscas pela região e acabaram encontrando um Logus de cor escura, com dois indivíduos suspeitos próximos ao veículo e fez a abordagem. Na busca pessoal, nada foi encontrado com a dupla, porém, dentro do carro foram localizados os pertences da vítima. Na mesma ocasião a viatura abordou outro indivíduo nas proximidades, que estava com a chave do carro no bolso. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Araucária para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021