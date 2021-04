Na semana que passou, no dia 2 de abril, foi comemorado no Paraná o Dia Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, os CONSEG, cuja data foi criada por projeto de Lei que apresentei em 2017. A proposta era homenagear todas as pessoas que, de forma voluntária, ocupam parte do seu tempo no debate e busca de soluções para os problemas da segurança pública nos seus bairros ou municípios.

Quando assumi o mandato como titular na Assembleia Legislativa, em maio daquele ano, deixei claro que um dos pilares de minha atuação seria o apoio aos CONSEG. Como delegado de polícia, busquei sempre dar a atenção para essas pessoas porque elas fazem a “ponte” entre a sociedade e o setor público, procurando estabelecer o diálogo e apontando os problemas do cotidiano nas comunidades.

Foi assim em Araucária, por exemplo, onde tive forte participação na reorganização do CONSEG da cidade quando lá atuei como delegado de polícia. Pensando assim, tenho levado essa experiência que vivi nas ruas e na rotina policial para dentro da Assembleia Legislativa, buscando valorizar e incentivar o movimento comunitário voltado para ações de segurança pública. O Dia 2 de Abril surgiu por causa disso.

A data foi escolhida porque o Paraná é pioneiro nesse trabalho comunitário. O primeiro CONSEG do Brasil foi registrado nesse data no ano de 1982 em Londrina. Semanas depois, foi criado também o CONSEG de Maringá. Desde então, esse modelo de atuação popular foi se notabilizando e ganhando adesão no país inteiro. Hoje, os CONSEG ganharam influência em vários aspectos da vida dos cidadãos.

Para mostrar a importância dos CONSEG, vamos realizar nesta quinta-feira, dia 08, às 18h30min, uma LIVE de uma audiência pública com o tema “CONSEG – Um bom exemplo para o bem comum” para apresentarmos algumas experiências bem sucedidas da atuação desses conselhos em bairros e em municípios do interior do Paraná. O evento tem transmissão ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais.

Uma experiência que chama a atenção tem sido o uso contectado e online de câmeras de segurança do comércio e de moradores de bairros para melhorar a vigilância. Esse modelo tem auxiliado em flagrantes de crimes e em investigações policiais. Outra experiência que tem se difundido é o uso responsável das redes sociais para emitir alertas e riscos iminentes em determinada comunidade.

Muitos CONSEG também têm conseguido viabilizar recursos por meio de doações ou negociações com instituições públicas e privadas para financiar ações em segurança pública, como reformas de postos policiais e delegacias e aquisição de viaturas. É para incentivar que mais pessoas se envolvam com os CONSEG que tenho trabalhado e dado visibilidade ao trabalho desse pessoal que merece todo o apoio e respeito.

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021