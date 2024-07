Valmet renova parceria com projeto que ampara mais de 490 famílias

A fim de construir um futuro mais diversificado e inclusivo e ciente de sua responsabilidade em promover a transformação social, a multinacional finlandesa Valmet reafirma seu apoio a projetos que atendam a essa necessidade, como também a transformação ambiental e educacional. Por meio do Programa de Responsabilidade Social, a empresa líder no desenvolvimento de soluções para os mercados de papel, celulose e energia busca promover o bem-estar da sociedade e do meio ambiente local e global, concentrando seus esforços em três temas que promovem a ciência, a natureza e a igualdade de oportunidades: “Oportunidades iguais para o bem-estar”, “Rumo ao futuro com a ciência” e “Protegendo o planeta para as próximas gerações”.

Para contribuir cada vez mais com aspectos sociais, econômicos e de inclusão, na constante busca pela igualdade de oportunidades, a Valmet acaba de renovar a parceria com o Circuito Inclusão Solidária por mais 12 meses. A iniciativa mineira, apoiada pela rede Gerando Falcões, promove a qualificação profissional e proporciona experiências culturais e esportivas. O projeto incentiva e amplia o acesso ao lazer, cultura, esportes e desenvolvimento social para pessoas com deficiência e seus familiares.

“A responsabilidade social e o voluntariado corporativo são pilares fundamentais da política da Valmet. Toda nossa equipe aqui na América do Sul está comprometida em apoiar programas que se destacam pela seriedade e têm o claro objetivo de transformar vidas e contribuir para uma sociedade mais justa”, explica o diretor de Estratégia, Qualidade e Marketing da Valmet na América do Sul, Pedro Paciornik.

Com o novo acordo, a multinacional visa fortalecer ainda mais o programa, ajudando a organização de impacto social a oferecer lazer e esportes para pessoas com deficiência, além de apoiar seus familiares com cursos de qualificação profissional, facilitando auxílio psicossocial e realizando doações de alimentos.

Resultados da parceria

Atualmente, a ONG Circuito Inclusão promove 53 atividades, como o Piquenique Inclusivo, a Corrida e Rua Lazer, o Circuito nas Escolas, o Parque Móvel, o Sacolão Solidário, a Colônia de Férias, o Futebol Inclusivo, o Feirão da Empregabilidade, o Projeto Agrofloresta, entre outras iniciativas. “Apenas neste ano, já atendemos 493 crianças, formamos 240 pessoas em cursos de qualificação profissional e ajudamos dez pessoas a conquistar um emprego, sendo seis delas com deficiência. Também realizamos doações de alimentos semanalmente para uma média de 250 pessoas”, relata a presidente do Circuito Inclusão, Débora Batista.

Em janeiro deste ano, o Circuito Inclusão alcançou um marco significativo ao adquirir sua sede própria, comprando um terreno para a construção das instalações da ONG. “Não precisamos mais nos preocupar com aluguel. A Valmet trouxe uma visão ampliada para todos nós, incentivando-nos a entender quem queremos ser e o que desejamos alcançar. A compra da sede própria é um reflexo dessa nova mentalidade. Para este segundo ano de parceria, queremos integrar os colaboradores da Valmet mais profundamente na ONG, criando um programa abrangente de voluntariado e apadrinhamento”, revela Débora.

Responsabilidade Social

A Agenda Sustentabilidade 360º da Valmet abrange aspectos ambientais, sociais e de governança como parte integrante de sua estratégia. “A parceria com o Circuito Inclusão veio para enriquecer nosso histórico de apoios na área social. Nos esforçamos para sermos cidadãos responsáveis e entendemos que é importante agir localmente para criar um impacto positivo nas regiões onde operamos. Com base nesse objetivo, realizamos ações em diferentes setores e apoiamos programas locais”, afirma a gerente de Marketing e Comunicação da Valmet na América do Sul, Fernanda Yanaze Maia.

Para os interessados em ajudar o Circuito Inclusão Solidária, basta acessar o site https://circuitoinclusao.wordpress.com, clicar na aba ‘Como ajudar’ e verificar os diferentes formatos de apoio disponíveis.