Veja a relação de falecimentos desta semana em Araucária – Edição n.º 1379

Entre os dias 15 e 03 de agosto e setembro, Araucária registrou 32 falecimentos com atestados de óbito lavrados no Cartório de Registro Civil da cidade.
Abaixo, você confere a relação de falecimentos. Aos familiares e amigos dessas pessoas que nos deixaram, nossos sentimentos.
|JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO
|10/11/1935
|24/08/2023
|MARLI NAKATAIRA
|20/01/1967
|20/08/2023
|VALENTIM NICOLAU WSZOEK
|10/09/1952
|23/08/2023
|SILVANA MARIA DE SOUZA GERSZEWSKI
|04/10/1967
|22/08/2023
|JOÃO MIRANDA
|19/02/1953
|25/08/2023
|RUBENS JAVORSKI
|08/11/1993
|26/08/2023
|CARLOS GERVASIO SILVANO
|15/02/1964
|24/08/2023
|JOSÉ DINILSON SIQUEIRA
|22/02/1971
|21/08/2023
|ANGELICA DREWNIAK LESNIOWSKI
|24/06/1945
|26/08/2023
|DIONE MARTINS DA SILVA
|11/01/1955
|24/08/2023
|VENANCIA GONÇALVES DA SILVA
|18/03/1955
|25/08/2023
|AROLDO KOWALCZUK
|17/07/1942
|29/08/2023
|MADALENA SCHNORR COLAÇO
|22/08/1958
|27/08/2023
|ALTAIR BERNARDINO DA SILVEIRA
|27/04/1955
|15/08/2023
|SEBASTIÃO MARQUES DE MORAIS
|08/02/1948
|28/08/2023
|AMÉLIA CARVALHO NUNES
|17/08/1943
|24/08/2023
|ROSA PARIZZI RORATO
|25/11/1932
|29/08/2023
|ANDERSON PROENÇA DA SILVA
|25/11/1991
|28/08/2023
|VIRGINIA JOANA HITNER GONDEK
|31/05/1945
|25/08/2023
|NILSON RODRIGUES DA SILVA
|23/11/1956
|18/08/2023
|EDMAR TULESKI
|10/06/1949
|28/08/2023
|GILMAR SANTANA PROFETA
|30/09/1986
|30/08/2023
|ANA DE OLIVEIRA CHAVES
|22/02/1932
|01/09/2023
|JOSE MARIA COSTA
|01/11/1946
|25/08/2023
|VICENTE STIGAR
|07/01/1958
|01/09/2023
|MARIA KOTOVICZ SOCZEK
|04/04/1949
|22/08/2023
|REGINA DA SILVA LACERDA
|18/08/1974
|31/08/2023
|VANIRA GUEDES DE CAMPOS
|10/06/1960
|31/08/2023
|PAULO BATISTA RIBEIRO
|28/01/1961
|02/09/2023
|JOÃO TAVARES DA SILVA
|03/06/1962
|24/08/2023
|AUGUSTO KAMPA
|21/07/1958
|30/08/2023
|ANILDO BIAZOLI
|31/08/1960
|03/09/2023