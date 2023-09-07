Veja a relação de falecimentos desta semana em Araucária – Edição n.º 1379

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Entre os dias 15 e 03 de agosto e setembro, Araucária registrou 32 falecimentos com atestados de óbito lavrados no Cartório de Registro Civil da cidade.

Abaixo, você confere a relação de falecimentos. Aos familiares e amigos dessas pessoas que nos deixaram, nossos sentimentos.

JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO10/11/193524/08/2023
MARLI NAKATAIRA20/01/196720/08/2023
VALENTIM NICOLAU WSZOEK10/09/195223/08/2023
SILVANA MARIA DE SOUZA GERSZEWSKI04/10/196722/08/2023
JOÃO MIRANDA19/02/195325/08/2023
RUBENS JAVORSKI08/11/199326/08/2023
CARLOS GERVASIO SILVANO15/02/196424/08/2023
JOSÉ DINILSON SIQUEIRA22/02/197121/08/2023
ANGELICA DREWNIAK LESNIOWSKI24/06/194526/08/2023
DIONE MARTINS DA SILVA11/01/195524/08/2023
VENANCIA GONÇALVES DA SILVA18/03/195525/08/2023
AROLDO KOWALCZUK17/07/194229/08/2023
MADALENA SCHNORR COLAÇO22/08/195827/08/2023
ALTAIR BERNARDINO DA SILVEIRA27/04/195515/08/2023
SEBASTIÃO MARQUES DE MORAIS08/02/194828/08/2023
AMÉLIA CARVALHO NUNES17/08/194324/08/2023
ROSA PARIZZI RORATO25/11/193229/08/2023
ANDERSON PROENÇA DA SILVA25/11/199128/08/2023
VIRGINIA JOANA HITNER GONDEK31/05/194525/08/2023
NILSON RODRIGUES DA SILVA23/11/195618/08/2023
EDMAR TULESKI10/06/194928/08/2023
GILMAR SANTANA PROFETA30/09/198630/08/2023
ANA DE OLIVEIRA CHAVES22/02/193201/09/2023
JOSE MARIA COSTA01/11/194625/08/2023
VICENTE STIGAR07/01/195801/09/2023
MARIA KOTOVICZ SOCZEK04/04/194922/08/2023
REGINA DA SILVA LACERDA18/08/197431/08/2023
VANIRA GUEDES DE CAMPOS10/06/196031/08/2023
PAULO BATISTA RIBEIRO28/01/196102/09/2023
JOÃO TAVARES DA SILVA03/06/196224/08/2023
AUGUSTO KAMPA21/07/195830/08/2023
ANILDO BIAZOLI31/08/196003/09/2023
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