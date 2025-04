Vítima de homicídio em Campo Redondo é identificada

No último domingo, 20 de abril, a Polícia Militar de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na região de Campo Redondo.

Moradores da região encontraram o corpo as margens da rua Jacob Haiduk, próximo à Capela Divino Espírito Santo. A vítima foi identificada como Erick Felipe da Silva Batista, de 31 anos.

Erick foi alvejado com pelo menos 5 disparos de pistola. Ele estava com uma camiseta preta, bermuda jeans, tênis e uma mochila. A Delegacia de Polícia Civil de Araucária seguirá com a investigação do homicídio para descobrir motivação e autoria.

O velório está acontecendo na Capela do Cemitério Jardim Independência. O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira, 21 de abril, no mesmo local.