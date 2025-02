135 anos: Comércios que deixaram marcas afetivas na memória dos araucarienses

Ao longo dos anos, muitos comércios que fizeram parte da vida dos araucarienses acabaram fechando suas portas. Alguns deixaram saudade e marcas afetivas na memória dos consumidores, e outros foram símbolo de um tempo que não volta mais. Quando uma loja, uma lanchonete ou outro tipo de comércio encerra suas atividades, muitas vezes representa mais do que apenas a perda de um produto ou de um ponto de encontro. Para muitas pessoas, esses comércios representam uma conexão com momentos, emoções e lembranças agradáveis do passado.

Não falamos aqui de grandes redes de lojas, mas de comércios locais, que durante muitos anos fizeram parte do cotidiano dos araucarienses. Para reviver um pouco dessas memórias, preparamos uma lista de comércios antigos que fecharam suas portas, por motivos diversos, e que volta e meia são lembrados pelos araucarienses.

Bar do Badeeh

A lanchonete do Badeeh, que depois virou restaurante, era um ponto de parada quase que obrigatório na Praça Dr Vicente Machado, no Centro. Hoje, no mesmo local, funciona uma franquia do Mc Donald’s.

Banca do Bueno

Foto: Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Quem não se lembra da Banca do Bueno, na Rua Cel. João Antônio Xavier, próximo Colégio Marista Sagrado? Bem, desde os anos 90 a banca era um sucesso entre os araucarienses. A antiga banca hoje dá lugar a uma lanchonete, em uma instalação um pouco maior.

Video Locadora Cinemix

Em um tempo não muito distante, alugar filmes em videolocadoras era um ritual esperado por muitos araucarienses. Uma das locadoras que fez parte do cotidiano da população local foi a Cinemix, que ficava na Rua Alfredo Parodi, perto da Prefeitura, onde hoje funciona um polo da Unifael.

A Graciosa

Abrir crediário na loja A Graciosa era o sonho de muito araucariense, e aquele que preferisse, podia pagar com cheque pré-datado. O importante era andar na moda com as roupas de marcas que fizeram e ainda fazem sucesso. Marcas como Lee, Levi’s, Hering, Triumph, Malwee, entre outras. A loja funcionou durante décadas em um prédio na esquina da Praça Dr Vicente Machado, no Centro, que hoje está à venda.

Bazar e Foto Minas

Que levante a mão quem nunca precisou de um parafuso, de uma pilha, tirar uma fotocópia, bater uma foto 3X4, comprar um controle de TV ou diversos outros acessórios. Tudo isso era possível encontrar em um só lugar: Bazar e Foto Minas, na Av. Victor do Amaral, ao lado da antiga SOBA. Hoje aquela pequena porta, onde era possível encontrar o que se procurava, deu lugar a um imóvel novo, que abriga a Ekos Odontologia.

Farmácia São Carlos

Foto: Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Durante décadas, na esquina da Praça Dr. Vicente Machado com a Av. Victor do Amaral, havia um casarão que fazia parte do conjunto das casas mais antigas e resistentes do Centro. Essa antiga construção abrigou durante muitos anos a Farmácia São Carlos, que acabou sendo destruída em um incêndio. Uma nova construção foi erguida no local, onde hoje está a loja Andaraki Calçados.

Eskalybbor Filmes

Mais uma locadora que deixou saudades foi a Eskalyboor Filmes, cujo endereço era Rua Luiz Armando Ophis, no bairro Fazenda Velha, próximo à Câmara de Vereadores. Até 2016 a Eskalyboor era uma locadora de filmes e em 2017 virou uma lanchonete e durou até 2022. Atualmente funciona no endereço uma unidade da Bapka Sorvetes.