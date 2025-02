135 anos: Empresário Mário Gondek coleciona receitas polonesas e quer eternizá-las em um livro

A Polônia é um país rico em tradições culinárias que refletem sua história e cultura. As receitas tradicionais preparadas pelos poloneses oferecem uma deliciosa oportunidade de explorar sabores autênticos, desde os reconfortantes pierogis até os irresistíveis faworkis. Para o empresário araucariense Mário Gondek, descobrir e provar todos esses pratos típicos, não apenas aquece o coração, mas também traz à tona memórias da sua família e das celebrações polonesas.

Já faz um certo tempo que o empresário embarcou em uma jornada gastronômica pela culinária polonesa, compartilhando receitas com parentes e amigos, testando-as e guardando-as com carinho para um projeto que pretende materializar: um livro de receitas. Mário conta que atualmente está organizando seus arquivos de receitas, todas devidamente testadas, para poder tirar o livro do papel, algo que para ele representa muito mais do que uma arte e um presente para o mundo, mas a eternização dos deliciosos pratos poloneses para os futuros descendentes.

“A culinária da Polônia, apesar de não ser tão requintada como as de outros países, é rica e saborosa, tornando uma tarefa difícil citar os pratos de maior destaque. Porém, o mundialmente mais popular, arrisco dizer que é o pierogi. A Polônia também é rica em doces tradicionais que encantam até os paladares mais exigentes. E entre essas delícias, destaca-se o Faworki, a cueca virada polaca, muito popular durante as festividades”, conta Mário.

Embora o empresário tenha o maior xodó pelo seu acervo de receitas, ele não se incomoda em compartilhar algumas delas. “Não tenho problema com isso, porque cozinhar é algo que gosto e sei fazer. Nunca fiz um curso de culinária, mas nas minhas viagens faço questão de provar sabores regionais, e não tenho vergonha de pedir as receitas. O máximo que posso ouvir é um: ‘desculpe, esta receita é segredo de família’!. Felizmente isso nunca aconteceu comigo na Polônia, todos sempre demonstraram o máximo prazer em ensinar o preparo dos pratos”, declara.

Nesse caderno especial de aniversário de Araucária, Mário Gondek fez questão de compartilhar algumas das suas receitas conosco, e ainda contou uma pequena história sobre cada uma delas.

FAWORKI

“Quem me passou esta receita foi o mestre confeiteiro Sr. Andrzej Gondek, proprietário de uma confeitaria tradicional na cidade de Wroclaw. Ele é engenheiro de formação e seu pai já tinha esta confeitaria na época da Segunda Guerra Mundial. Andrzej usa produtos naturais, produzidos pelos agricultores e granjeiros locais. Por isso seus doces são famosos e muito requisitados”, conta.

O Faworki é muito semelhante à “cueca virada”, só que a massa é preparada de uma forma bem diferente. Ela é bem fina e crocante, não vai açúcar no preparo, apenas na finalização. Segue a receita, diretamente da Polônia, traduzida, adaptada e testada por Mário Gondek.

Ingredientes:

3 xícaras de farinha de trigo.

5 gemas de ovos peneiradas.

2 colheres de nata fresca.

3 colheres da wodka polonesa.

Azeite para fritar.

Açúcar de confeiteiro.

Modo de fazer:

Misture a farinha, as gemas peneiradas, e a nata. Trabalhe bem a massa, que deve estar firme. Acrescente duas colheres de wodka polonesa e continue trabalhando a massa.

Estenda a massa com um rolo de macarrão numa mesa. Dobre-a ao meio e estenda-a novamente com o rolo. Acrescente a terceira colher de wodka sobre a massa estendida e dobre-a.

Continue estendendo a massa por pelo menos mais três vezes. Ela deve ficar lisa, firme e não deve grudar nas mãos. Depois estenda a massa bem fininha e corte-a em tiras.

No centro, faça uma pequena incisão e passe uma ponta da massa sobre ela, assim fazemos a nossa “cueca virada” aqui no Brasil.

Frite-as em óleo bem quente. Em seguida, retire-as e coloque-as num recipiente com papel para absorver a gordura e polvilhe com muito açúcar de confeiteiro.

Dicas:

Se você possui uma máquina (cilindro) de fazer macarrão, regule-a para passar a massa no tamanho número 03, assim como fazemos a “cueca virada” aqui no Brasil.

Para preparar o açúcar de confeiteiro, bata no liquidificador uma xícara de açúcar com uma colher generosa de amido de milho. (elementos secos).

Sempre passe a gema do ovo por uma peneira, para tirar a película, porque ela tem um sabor muito forte.

Não se coloca açúcar no preparo da massa, apenas para polvilhar na hora de servir.

PIEROGI POLONÊS

Foto: Divulgação

Os famosos pierogis, conhecidos em quase todo o mundo, são pasteis de massa cozidos que podem ser recheados com diversas delícias, como batatas com sour cream (creme azedo), carne ou uma mistura de couve e cogumelos, entre outros.

Ingredientes:

7 batatas

600 g de queijo minas frescal

50 ml de óleo

300 g de cogumelos paris descascados e fatiados

3 cebolas picadas

1 colher (sopa) de sour cream (creme azedo)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ingredientes da massa:

1 kg de farinha

2 ovos

80 g de manteiga

500 ml de água morna

3 litros de água fervente

Sal a gosto

Modo de fazer:

Recheio:

Cozinhe as batatas em água até ficarem macias. Descasque-as e passe-as por um moedor ou espremedor. Passe também o queijo pelo moedor e reserve.

Esquente o óleo numa frigideira e junte o cogumelo picado e a cebola. Refogue em fogo médio por 15 minutos.

Junte a batata e o queijo moídos, os cogumelos, o sour cream, o sal e a pimenta numa vasilha e misture tudo com as mãos até os ingredientes ficarem bem incorporados. Reserve.

Massa:

Despeje a farinha sobre uma superfície plana. Faça uma cavidade no centro e coloque os ovos e a manteiga. Despeje um pouco da água morna por cima e comece a trabalhar a massa. Vá acrescentando o restante da água aos poucos. Sove bem a massa até que fique lisa e homogênea, sem grudar nas mãos.

Pegue 1/4 da massa e abra com um rolo numa superfície enfarinhada. Deixe a massa bem fina, com cerca de 3 mm de espessura. Corte círculos na massa aberta com o auxílio de um copo. Reutilize as sobras da massa.

Coloque uma colher do recheio em cada círculo. Feche o pierogi, formando uma meia-lua. Aperte as bordas para selar bem e para decorar.

Ferva 3 litros de água e despeje o sal. Coloque 20 pierogis de cada vez e cozinhe até que flutuem (15 a 20 minutos). Escorra-os num escorredor.

Coloque os pierogis num prato e decore com cebola frita e salsinha, caso preferir.

MOLHO DE COGUMELO

Essa receita Mário Gondek recebeu da senhora Helena Jurusik (Gondek de solteira), prima do seu avô, que reside em Lipinki, no sul da Polônia. Foi nesta comunidade que nasceram seu bisavô e sua bisavó, e depois imigraram para o Brasil, chegando ao Porto do Rio de Janeiro no dia 30 de julho de 1901. O casal cumpriu a “quarentena” e se dirigiu para Araucária, no mesmo ano. Mário orgulha-se em dizer que a família Gondek está em Araucária há 124 anos.

“A dona Helena e seus familiares nos receberam com um delicioso almoço. Dentre os pratos servidos, tinha uma bisteca de porco à milanesa e uma molheira repleta de molho de cogumelos, que era para ser servido com a bisteca. Quando me dei conta, percebi que estava comendo somente o molho, de tão gostoso que estava. Eles ficaram olhando, admirados, e eu passei vergonha (risos). Me desculpei, elogiei o molho e, é claro, pedi a receita.

Ela, de bom grado, disse para a filha anotar a receita, para que eu não esquecesse de nenhum detalhe. É simples, mas delicioso, eu garanto!”.

Ingredientes:

500 g de cogumelos frescos

2 colheres de manteiga

1/2 unidade de uma cebola pequena

1 xícara de leite

2 colheres de farinha de trigo

1/2 xícara de creme de leite

Modo de fazer:

Frite levemente e a cebola na manteiga, acrescente o leite e deixe ferver em fogo baixo. Engrosse com um pouco de farinha de trigo dissolvida em leite frio.

No final, acrescente o creme de leite e espere engrossar levemente. Vai bem para regar o filé de porco à milanesa, o pierogi ou a macarronada.

Dicas:

Se desejar preparar o molho com funghi seco, basta hidratá-lo e seguir a mesma receita. Aproveite o líquido da hidratação para cozinhar o cogumelo junto com o leite. Importante: as medidas são aproximadas, por isso use o bom senso!

SOPA DE COGUMELOS SECOS

Ingredientes:

Uma porção de cogumelos secos

1 cebola picada

1 ou 2 colheres de margarina

1 caldo Knorr de legumes

Sal

1 pacote de macarrão

1 caixinha de creme de leite

Ingredientes da massa:

1 kg de farinha

2 ovos

80 g de manteiga

500 ml de água morna

3 litros de água fervente

Sal a gosto

Modo de fazer:

Lavar os cogumelos

Deixá-los de molho na água fria durante a noite

Tirá-los da água para cortá-los em pedaços, mas não jogar fora a água em que ficaram de molho. Cozinhá-los naquela água e acrescentar cebola picada, uma ou duas colheres de margarina, um quadradinho de tempero Knorr sabor legumes, e sal, se for preciso

Cozinhar até que o cogumelo fique mole

Acrescentar macarrão e depois que este já estiver cozido, acrescentar uma caixinha de creme de leite

Dicas:

Tirar um pouco da sopa à parte (somente a água) e misturar o creme de leite. Logo em seguida, quando tudo estiver homogêneo, misturar em toda a sopa).

Edição Especial – Aniversário de Araucária: 135 anos.