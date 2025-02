135 anos: Paróquias do Município estão em busca constante de renovação

O ritmo acelerado da vida urbana traz consigo uma série de desafios para a Igreja. A diversidade religiosa de uma cidade, aliada à ameaça gradual do abandono da religião, exige uma abordagem pastoral cuidadosa e adaptativa, a fim de compreender as principais necessidades da sociedade. Valendo-se disso e também como forma de promover uma rotatividade que proporcione novas experiências dentro das Igrejas, falando especificamente da Igreja Católica, é comum acompanharmos transferências de padres, determinadas pelo Bispo.

Segundo as leis da Igreja, as transferências podem ser voluntárias ou por obediência, isto é, com o consentimento do sacerdote ou pelo voto de obediência ao bispo da igreja e seus sucessores, juramento proferido durante o ato de sua ordenação. A mudança é uma oportunidade de renovação para os próprios padres, mas também para as comunidades a que pertencem, exigindo muitas vezes um espírito de sacrifício e obediência.

Em Araucária, as transferências ocorreram nas quatro paróquias. No Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que neste início de 2025 passou para o comando dos Padres Diocesanos da Diocese de São José dos Pinhais, o novo pároco é o Padre Marcos Lourenço Cardoso; na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mantida pela Ordem Religiosa de São Vicente de Paulo, assumiu como vigário o Padre Eugênio Wieniewski; na Paróquia Nossa Senhora das Dores, também mantida pelos Vicentinos, já assumiram o novo pároco Padre Albino Czanovski e o vigário paroquial Padre Marco Aurélio; e na Paróquia Senhor Bom Jesus, da Ordem Religiosa dos Agostinianos, o novo pároco é o Frei Moacir Chiodi, e os novos vigários são o Frei Calógero Carrubba e o Frei Álvaro Antônio Agazzi.

O processo de transferência de párocos e vigários é um ato comum, previsto pelo Direito Canônico, e que ocorre por diversos motivos, tendo em vista a vida eclesial e as necessidades pastorais. Tais mudanças partem da autoridade episcopal, mas não se caracterizam por gestos de arbitrariedade do bispo diocesano, uma vez que são avaliadas pelo Conselho Presbiteral (formado por bispo e padres) e apresentadas com antecedência, para consenso, aos padres transferidos.

Os novos párocos e vigários que assumiram seus respectivos cargos, terão uma missão árdua pela frente, já que cada uma das quatro paróquias do Município possui sob sua responsabilidade inúmeras capelas (confira no destaque). Muitas delas, inclusive, guardam pequenas histórias que merecem ser lembradas. Acompanhe.

Capela Nossa Senhora dos Navegantes Porto das Laranjeiras

No final do século XIX havia um pequeno porto no bairro, e por existir no local muitas laranjas, ficou conhecido como Porto das Laranjeiras. Anos depois, por volta da década de 80, começou a ser constituída uma Capela na comunidade, que levou o nome de Nossa Senhora dos Navegantes, em homenagem à Santa protetora daqueles que navegam por rios, lagos e mares. A Capela foi oficializada em 1994, ano em que também passou a ocupar um imóvel do antigo orfanato que estava desativado, e passou por reformas e ampliações feitas pela própria comunidade, e lá ficou até 2017, o barracão foi desapropriado e eles tiveram que encontrar um endereço provisório para manter as atividades eclesiais. Há 8 anos a Capela está trabalhando incansavelmente para construir sua nova sede, uma realidade que está cada vez mais perto.

Capela Santíssima Trindade Jardim Maranhão

No dia 20 de maio de 1993, durante uma reunião de pessoas da comunidade para definir onde deveriam entregar seus dízimos, se na Capela São Sebastião ou na Matriz Nossa Senhora dos Remédios, decidiram que era chegada a hora de fundar uma capela. No dia 11 de setembro de 1993, foi escolhida como padroeira a Santíssima Trindade e no dia 19 de dezembro foi eleita a primeira diretoria da Capela, que foi oficialmente fundada em 31 de dezembro deste mesmo ano.

Capela Senhor Bom Pastor Jardim Gralha Azul

Fundada em 15 de agosto de 1993, teve a benção do altar em 09/12/2006. Algumas pessoas conversaram entre elas sobre como ter a catequese no bairro, porque ficava muito longe para as crianças irem até a igreja do Costeira. Então veio morar na comunidade uma catequista da Paróquia Nossa Senhora Dos Remédios, que começou a dar catequese em sua casa e ali também começaram as missas uma vez por mês. No dia 15 de agosto de 1993 Dom Ladislau Biernaski visitou a capela e formou o primeiro conselho da comunidade e ao ver um quadro com a imagem do Senhor Bom Pastor, decidiu batizar a capela com este nome. Em 9 de dezembro de 2006 foi comprado o terreno e construída a nova capela.

Capela São Vicente de Paulo Jardim D’Ampezzo

Foi fundada em julho de 2005 quando o padre Francisco Mazur convidou um casal da comunidade Santa Terezinha para ajudar na formação de uma nova comunidade. Eles aceitaram e assim começaram os trabalhos, com as reuniões em uma construção pequena e precária da associação de moradores, onde as mulheres conseguiram uma mesinha para servir de altar e a Capela Santa Terezinha forneceu cinco bancos. Com muita luta e perseverança, depois de alguns anos a comunidade conseguiu comprar um terreno e as coisas começaram a melhorar. A Capela ganhou este nome porque seu início aconteceu alguns dias antes da festa de São Vicente de Paulo.

Capela São José Jardim Shangri-lá

O início das reuniões nas casas foi por volta do ano de 1970 e a benção do altar aconteceu em 23 de março de 2008. A história começou com o senhor Francisco Inácio Gouveia e sua esposa Tereza Gouveia, que decidiram erguer uma capela sobre o terreno que havia sido doado pela prefeitura à igreja católica, terreno este onde está instalada a capela até os dias atuais. Antes disso, as celebrações religiosas eram realizadas na garagem da casa do senhor Francisco, mas depois de erguida a Capela, a primeira missa foi celebrada em 1982, onde foi escolhido como padroeiro São José, protetor dos trabalhadores.

Em 1990 surgiu o primeiro conselho da pastoral efetivo, marcando a consolidação da Capela.

Capela Nossa Senhora Aparecida Campina da Barra

Fundada por volta do ano de 1983, teve o começo da sua história na Escola Pedro Biscaia, onde algumas famílias se reuniam para rezar o terço à Nossa Senhora Aparecida. Logo começaram as missas, ali mesmo na escola, e com o passar do tempo foi cedido um barracão que era utilizado para armazenar mantimentos para a realização dos encontros semanais. Durante alguns anos foram celebradas as missas naquele paiol, onde até o bispo se fez presente em uma celebração. Nesse mesmo local também foram realizados os primeiros eventos para arrecadação de fundos para construção da Capela. No dia 10 de outubro de 1993 foi abençoada a pedra fundamental da Capela, que já tinha muito tempo como padroeira Nossa Senhora Aparecida.

Capela Santa Terezinha Jardim Tupy

Teve início em 1989, com as missões populares visitando as famílias do bairro e celebrando as missas na casa do senhor Antônio e Dona Vilma. As missas eram presididas pelo padre Antônio da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios e após alguns anos, foi adquirido um terreno pela prefeitura, onde hoje existe a capela antiga, no entanto, já existe um projeto para a construção de uma capela, de mais de 500 metros quadrados.

Capela Santa Clara Jardim Santa Clara

Fundada em 2004, após João Aristides ter compartilhado com a esposa Rosália e a comadre Maria Aparecida de Souza, o desejo de abrir uma capela. No dia 20 de novembro de 2004, eles marcaram a primeira reunião, na qual convidaram os amigos para comunicar a ideia. Na mesma semana, três pessoas da mesma comissão foram conversar com o padre e com aprovação dele, aconteceu a primeira celebração em 3 de abril de 2005 e no dia 15 de maio de 2005 foi escolhida Santa Clara como padroeira.

Capela São João Batista Jardim São Francisco

Em meados de 1982, a família Gavioli veio residir no São Francisco e assumiu o compromisso de trazer a catequese para a comunidade. Depois disso, os encontros e missas passaram a acontecer nas garagens das casas, até que em 1990 foi doado um terreno por João Moro. Era uma área alagada e em formato de um buraco, onde no início os moradores tiveram que se unir para trazer entulhos e fazer o aterramento do terreno. Em 1992 foi feita a primeira construção, uma meia água nos fundos do local e o nome do padroeiro São João Batista foi em homenagem ao doador do terreno e da imagem do Santo. Em 1993 iniciou-se a construção da Capela atual pelos antigos presidente e coordenadores da capela.

As paróquias e suas capelas

Santuário Nossa Senhora dos Remédios

Capela São Francisco de Assis – Campina das Palmeiras Capela Divino Espírito Santo – Campo Redondo Capela São Sebastião – Espigão Alto Capela Nossa Senhora das Graças – Fazendinha Capela Nossa Senhora Aparecida – Fonte Nova Capela São Judas Tadeu e Nossa Senhora Fátima Jardim Iguaçu Capela Santo Antônio – Mato Dentro Capela Nossa Senhora Aparecida – Onças Capela Sagrado Coração de Jesus – Palmital Capela São Sebastião – Tindiqüera Capela Senhor Bom Jesus – Tietê

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Capela Imaculado Coração de Maria – Boa Vista Capela Nossa Senhora da Assunção – Campestre Capela Nossa Senhora do Monte Claro – Campina das Pedras Capela São Vicente de Paulo – Camundá Capela São João Batista – Colônia Cristina Capela Nossa Senhora de Lourdes – Dalla Torre Capela Santo Antônio de Pádua – Estação Capela São Sebastião – Faxinal do Tanque Capela Nossa Senhora de Fátima – Formigueiro Capela Senhor Bom Jesus – Guajuvira Capela São Cristóvão – Guajuvira de Cima Capela São Lucas – Monalisa Capela Nossa Senhora dos Navegantes – Porto das Laranjeiras Capela Santo Isidoro- Rio Abaixinho Capela São Sebastião – Rio Verde Abaixo Capela Nossa Senhora Aparecida – Tropical

Paróquia Senhor Bom Jesus

Capela Bom Pastor – Jardim Gralha Azul Capela Santíssima Trindade – Jardim Maranhão Capela São José – Jardim Shangrita Capela São João Batista – Jardim São Francisco Capela Nossa Senhora Aparecida – Campina da Barra Capela São Vicente de Paulo – Jardim D’ampezzo Capela Santa Teresinha – Jardim Tupy Capela Santa Clara de Assis – Jardim Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora das Dores

Capela São Miguel – São Miguel Capela Nossa Senhora Aparecida – Barigui Capela São José – Thomaz Coelho Capela São Sebastião – Jardim Alvorada Capela Sagrado Coração de Jesus – Jardim Itaipu Capela São Francisco de Assis – Jardim Califórnia Capela Santa Rita de Cássia – Jardins Ipês /Jatobá Capela São João Batista –Jardim Sol Nascente Capela São Vicente de Paulo – Jardins Condor, Plínio e Marcelino Capela Santo Estanislau – Rio Verde Acima Comunidade Nossa Senhora das Graças – Jardim Arvoredo

