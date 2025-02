135 anos: Quem são os mais novos araucarienses que vieram ao mundo neste dia 11 de fevereiro?

Não resta nenhuma dúvida de que a chegada de um bebê é um acontecimento especial na vida de qualquer família. Difícil encontrarmos palavras para descrever a sensação de pegar no colo aquele serzinho que acaba de vir ao mundo, para encher a casa de alegria. Agora, imagine você, se essa criança ainda escolhe uma data especial para vir ao mundo. Pois foi justamente o que aconteceu com cinco bebezinhos que nasceram nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, exatamente no dia em que Araucária, que passa a ser sua cidade natal, completa 135 anos de existência. É uma sensação indescritível, não é mesmo?

Essas crianças, com certeza, terão muito a nos ensinar, porque tendem a aprender e assimilar as questões da vida de uma maneira única e original, conforme o temperamento da maioria dos nascidos sob o signo de Aquário. Os(as) aquarianinhos(as) vão querer aprender tudo e no seu próprio ritmo, sem serem interrompidos (as). Um desafio e tanto para os novos papais!!!

O Popular conversou com os papais e mamães de três desses(as) pequeninos(as), e a seguir, vamos conhecer como foi a emoção do nascimento. Lembrando que até o horário de fechamento deste suplemento (17h do dia 11/02), cinco crianças nasceram no Hospital Municipal de Araucária – HMA, sendo dois meninos e três meninas.

A pequena Nora veio ao mundo às 2h25 da madrugada do dia 11, pesando 3,166kg e medindo 50cm, após sua mamãe Danielle da Costa ter ficado 6 horas em trabalho de parto. O pai, Bruno Darci, faceiro que só, conta que escolheu esse nome para a filha por seu significado: “mulher honrada”. Nora é a primeira filha do casal, e foi por acaso que nasceu justamente no dia do aniversário de Araucária.

Foto: Divulgação. Nora nasceu às 2h25 da madrugada, de parto normal, com 3,166kg e 50cm.

“Ela nasceu de 41 semanas e 1 dia, até tínhamos uma data prevista para o parto, que era dia 3 desse mês, mas acabou atrasando. Que incrível esse acontecimento! Nós estamos morando temporariamente em Araucária, onde vivem os pais da minha esposa. Viemos de São Paulo e por conta da gravidez da Danielle, decidimos vir para cá para termos uma rede de apoio mais firme. Conhecemos o HMA e estamos aqui porque confiamos nos serviços de saúde dessa cidade, e que maravilha minha filha ter nascido justo neste dia de comemoração para a cidade. A ideia é nos mudarmos em breve para Paranaguá”, relata Darci.

Às 2h21 do dia 11, a apressadinha Heloíse também veio ao mundo, de 33 semanas, pesando 2,226kg e medindo 44,5cm “da cabeça aos pés”, como disse a mamãe Francielly Feliciano, radiante de alegria. Helô nasceu de parto normal e precisou ser internada na UTI Neonatal, devido à prematuridade. “Ela nasceu muito saudável para 33 semanas, só ficará internada por uma semana, por precaução, por conta do pulmão. Ela é a coisinha mais linda desse mundo”, orgulha se Francielly.

Foto: Divulgação. A apressadinha Heloíse veio ao mundo de 33 semanas, pesando 2,226kg e medindo 44,5cm.

O pai, Kevin Szczerbovski, ficou surpreso ao saber que a filhinha nasceu exatamente no dia do aniversário da cidade. “Minha esposa veio até o HMA apenas para ver alguns exames e, no fim das contas a Heloíse acabou vindo”, conta, todo feliz.

O bebê Murilo, filho de Luane dos Santos Santana e Luiz Santos Podestá, nasceu às 5h21, de parto normal, pesando 3,05kg e medindo 48 cm. O nome foi escolhido pela mamãe, quando ainda na infância falava com sua irmã sobre no futuro ter um filho e como ele se chamaria. O garotinho é o primeiro filho do casal, que sempre morou em Araucária.

Foto: Divulgação. Murilo às 5h21, de parto normal, pesando 3,05kg e medindo 48 cm.

“Que legal meu pequeno ter nascido nesse dia 11, foi uma feliz coincidência. Meu filho será muito abençoado e com um grande propósito na vida dele. Quero que ele evolua como pessoa e também financeiramente, porque não sabemos o dia de amanhã”, diz a mamãe.

Edição Especial – Aniversário de Araucária: 135 anos.