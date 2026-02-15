136 anos: 70 anos — Colégio Szymanski coleciona histórias que atravessam gerações

O Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski forjou sua trajetória junto à cidade e celebra, este ano, 70 anos de fundação. Referência em educação na região, o colégio possui uma história que se identifica com a comunidade, sempre preparando seus alunos para os desafios do futuro. É pela sua importância no contexto da cidade que, nesse momento, toda a equipe escolar está concentrando esforços para que ideias brilhantes ecoem e transformem o 70º aniversário da instituição em um momento inesquecível. O programa comemorativo, que ainda não foi totalmente definido, irá resgatar a trajetória de uma das instituições de ensino mais antigas do município.

E agora vamos conhecer um pouco dessa história, que começa no dia 05 de novembro de 1956, quando, através do Projeto de Lei Nº 221/56, o governo do Estado autoriza a criação em Araucária do Ginásio Estadual, conforme Diário Oficial 199 de 05/11/56, autoria do deputado estadual Mário Faraco.

Mas você sabe quem foi Mário Faraco? Ele nasceu no dia 29 de maio de 1914, na comunidade de Lagoa Grande, em Araucária. Estudou as primeiras letras em casa, com a mãe, e posteriormente na Escola Pública de Capinzal, com a Professora Maria Luiza Alves Guimarães. Em 1925, sua família mudou-se para Curitiba, e Mário estudou no Colégio Duílio Calderari, depois no Novo Ateneu e Colégio Paranaense. Ingressou na Universidade formando-se em Direito. Fez carreira no Ministério Público como promotor.

Em 1950 foi eleito deputado estadual, permanecendo por três legislaturas até 1962, quando retornou ao Ministério Público. Como deputado foi responsável por vários projetos de instalações de Ginásios em várias cidades, entre as quais Araucária, sua cidade natal, como a construção do prédio do Colégio Júlio Szymanski; a criação da Escola Normal Secundária; a construção do Grupo Escolar Maria Luiza Alves Guimarães; o fornecimento de luz e força na cidade, a construção das Casas Escolares da Fazendinha, Lagoa Grande, Campo Redondo, Tietê, Mato Dentro, Onças, Guajuvira e a reforma do Fórum Central de Araucária. Seu nome foi indicado para patrono do Colégio Szymanski, porém ele declinou da indicação.

FIXANDO RAÍZES

O momento mais importante da história do Szymanski: ocorreu em 1967, quando foi inaugurado o prédio do atual Colégio, na Rua São Vicente de Paulo, nº 76, na região central, onde permanece até os dias atuais. O nome é uma homenagem ao médico e professor natural da Polônia, que em 1911 veio morar em Araucária, construindo aqui um sanatório às margens do Rio Iguaçu.

Júlio Szymanski era oftalmologista, e foi o primeiro professor da Universidade Federal do Paraná em 1912, nesta disciplina, tendo escrito o primeiro livro técnico de clínica oftalmológica no Brasil. Além de médico e professor, Júlio Szymanski era pesquisador da ciência e conhecedor da vida política. Viajou e visitou vários países mundo afora.

Com o término da Primeira Guerra Mundial e a independência polonesa, a família regressou à Polônia, permanecendo até 1949. Júlio Szymanski sempre se manteve envolvido com a oftalmologia, pesquisando, lecionando como professor universitário e realizando publicações na área. Foi também senador da República da Polônia.

Na década de 1940, com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, teve sua casa e clínica queimadas pelo nazismo e voltou a se refugiar em Araucária, vivendo aqui até 1956, quando retorna definitivamente para a Polônia e falece dois anos mais tarde, em 1958, aos 88 anos.

A historiadora e professora de história, Juliana Tais Ferreira, conta que vários estudantes (atuais e antigos) do Szymanski se confundem com o nome do colégio e acreditam ser uma homenagem ao professor Júlio Pinior Szymanski, que lecionou muitos anos no local, mas que, na verdade, era filho do homenageado. Outros nomes que essa importante escola de Araucária teve foram Ginásio Estadual de Araucária e Ginásio Estadual Governador Moysés Lupion”.

UM NOVO TEMPO

Em 70 anos de existência, o Colégio Szymanski passou por transformações significativas na metodologia de ensino, como a reforma do ensino médio em toda a rede pública estadual, avanços tecnológicos, entre outras. Porém, sofreu poucas intervenções em sua estrutura física. Somente em 2013, após mais de 50 anos sem grandes obras, passou por uma ampla reforma e modernização.

Atualmente o colégio conta com 58 turmas, totalizando aproximadamente 2.600 alunos, e oferece os cursos de Formação de Docentes; Administração – técnico médio e pós-médio; Desenvolvimento de Sistemas; Celem – Centro de Línguas Estrangeiras Modernas; e PFOL – Português para Falantes de Outras Línguas (voltado às pessoas que vem de outros países para morar em Araucária).

“Nestes 70 anos dedicados à educação de Araucária, o Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski formou e continua a formar milhares e milhares de estudantes que hoje atuam nas mais diversas áreas da vida profissional, transformando pessoas em cidadãos do mundo”, destacam o diretor Andre Gotfrid e o vice Luiz Antonio Biscaia, este último atuando há 20 anos no colégio.

