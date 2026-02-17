Uma nova era está se desenhando em Araucária com a execução de obras de melhorias nas rodovias, com expectativas de transformações para o município. As duplicações da PR-423, já em andamento, e da BR-476, que iniciará em breve, duas importantes rodovias de acesso à cidade, vão facilitar ainda mais o transporte de pessoas e mercadorias e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

Na PR-423, as obras de duplicação entre Araucária e Campo Largo, no trecho de 26 quilômetros, iniciaram em agosto de 2025 e quase metade dos serviços de terraplanagem já foram realizados. O projeto prevê a construção de dois viadutos em substituição aos atuais cruzamentos em nível. Um deles ficará em Araucária, no quilômetro 10, e permitirá a ligação direta, sob a rodovia, entre a Avenida das Nações, no bairro Estação, e a Rua Luiz Armando Ohpis, no Fazenda Velha. O outro será construído no quilômetro 33, já em Campo Largo.

Já a duplicação da BR-476, entre Araucária e a Lapa, com 41,7 quilômetros de extensão, está em fase de obtenção de licença ambiental. A responsável pelas obras é a concessionária Via Araucária, que administra os trechos.

O superintendente de Planejamento, Marcelo Furman, explica que a implantação do Corredor Metropolitano/Novo Contorno Sul de Curitiba até a BR-116 (continuação da PR-423 até a divisa entre Curitiba e Fazenda Rio Grande), a duplicação da PR-423 até Campo Largo e a duplicação da Rodovia do Xisto até a Lapa, são obras que estão ocorrendo ou ocorrerão nos próximos anos, juntamente com obras de vias municipais, urbanas e rurais, que estão em fase de elaboração de projetos e captação de recursos estaduais e federais.

“Teremos novas oportunidades econômicas pela ampliação da capacidade das rodovias, podendo o município se posicionar como um centro logístico estratégico, pois terá fácil acesso tanto ao sul do Paraná/norte de Santa Catarina quanto a Curitiba e ao interior do Paraná, além de termos acesso ao ramal ferroviário já existente”, avalia Furman.

Ele salienta que a recente instalação do Centro de Distribuição do Mercado Livre no município confirma esta tendência e vocação. “A possibilidade de diversificação e resiliência econômica trazida pela ampliação das infraestruturas disponíveis é muito importante para que Araucária dependa menos economicamente do setor de petróleo e gás, indústria que provavelmente passará por mudanças significativas nas próximas décadas”, pontua.

CORREDOR METROPOLITANO

Outra obra citada pelo secretário municipal de Urbanismo, Walter Voss, é a implantação do Corredor Metropolitano/Novo Contorno Sul de Curitiba até a BR-116 (continuação da PR-423 até a divisa entre Curitiba e Fazenda Rio Grande. “Essa obra já foi licitada e a previsão de início é para o próximo mês, com recursos totalmente provenientes do governo do Estado. É uma obra que será muito interessante para o município, devido à ligação direta de todo movimento de quem vem do litoral e vai para o Norte do Paraná, que não precisará mais pegar o contorno”, frisou.

Walter reforça que tanto a BR-476 quanto a PR-423, são importantes eixos de desenvolvimento industrial para Araucária. No entanto, com a melhoria do sistema viário nessas duas importantes rodovias, o município voltará a ser atrativo para novos empreendimentos. “São obras grandes e importantes que vão acontecer, sem dúvida alguma. Para efeito de comparação, Araucária, que era beneficiada por uma única concessão – no trecho entre a Ponte do Iguaçu até a Lapa – nesse novo modelo será beneficiada também com as melhorias da PR-423”, cita.

Edição n.º 1502. Edição Especial – Aniversário de Araucária: 136 anos