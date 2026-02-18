136 anos: Retorno do cinema ajuda a fortalecer a identidade cultural de Araucária

O cinema, que por muitos anos alegrou a vida dos araucarienses, deixou saudades quando fechou. Sua primeira instalação foi na Praça Dr. Vicente Machado, atrás da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios.

A primeira exibição ocorreu na Praça Vicente Machado. As atividades cinematográficas iniciaram-se nas primeiras décadas do século XX, com a chegada do equipamento de projeção da Alemanha, trazido pelos irmãos Hasselmann, que apresentaram a novidade.

Os primeiros filmes eram mudos e exibidos com música ao vivo, executada pela professora Aurora Pizzatto Fruet e seu filho Delosmar. As instalações do cinema também eram utilizadas para apresentações teatrais. Inicialmente denominado Cine Império, o estabelecimento manteve essa designação por muitos anos. Na década de 1930, em seus últimos anos de atividade, o cinema foi adquirido por Otávio Galize, que posteriormente o renomeou Cine Líder.

Durante sua existência, o cinema representou uma importante fonte de entretenimento, tornando-se uma atividade social marcante para os moradores de Araucária.

No começo, o espetáculo era sempre precedido de um foguetório, a título de propaganda. As fitas mudas, feitas de celulose, incendiavam com facilidade, dando prejuízos aos donos do cinema e sustos na plateia. Os espetáculos de cinema eram acompanhados pela famosa bandinha do conjunto formado por Lauro Fogueteiro, Nego Aristides, Hugo Barbeiro e os irmãos França. Tocavam antes de começar o espetáculo, nos intervalos e na saída. A energia era fornecida por uma máquina a vapor volante.

Posteriormente, Otávio Galize levou espetáculos cinematográficos até outras localidades, tais como Contenda, Balsa Nova, Tindiquera e Thomaz Coelho. Em 1950, o cine foi equipado com aparelhos mais aperfeiçoados, para filmes sonoros e coloridos. Em 1952 foi instalado o sistema panorâmico, dando mais conforto ao público. Em 1959, Otávio Galize construiu um prédio de alvenaria, onde foi instalado o Cine Líder, equipado com a técnica mais atualizada em matéria de cinematografia.

O cinema continuava sendo único dentro da cidade e naturalmente todas as sessões eram lotadas. Porém, a proximidade com a capital Curitiba e os anos 70 investindo em grandes lançamentos, aos poucos o Cine Líder foi enfraquecendo. Logo iniciou a era dos vídeo-cassetes e a cidade tinha dezenas de locadoras, o que foi mais um golpe no cinema, não só em Araucária, mas outras cidades.

Ainda assim, na década de 80 o cinema resistiu por mais alguns anos, mas logo encerrou suas atividades. Nessa época, o cinema já estava sob a responsabilidade do neto de Otávio Galize, o empresário George Abud. Após o encerramento das atividades de cinema, o imóvel permaneceu fechado por vários anos, até que o espaço foi ocupado por uma das lojas de roupas mais populares de Araucária: a Loja Paraná.

136 anos: Retorno do cinema ajuda a fortalecer a identidade cultural de Araucária

O RETORNO!

Por muitos anos a população de Araucária cobrou a volta do cinema ou a criação de outro, até que finalmente um novo espaço para exibição de filmes foi aberto na cidade. O Soff Cine foi inaugurado no final do ano de 2024, no também recém-inaugurado Shopping Pinheiros. O espaço conta com duas salas modernas, cada uma com capacidade para mais de 100 espectadores, e está equipado com tecnologia de ponta para oferecer uma experiência cinematográfica de alta qualidade e aconchego. O proprietário é o ator e produtor araucariense Jester Furtado, um ativista da cultura local.

O Soff Cine acompanha o calendário dos grandes lançamentos do cinema nacional e internacional, sendo assim, o público tem acesso a estreias simultâneas com as principais redes do país, evitando deslocamentos para Curitiba. Além disso, o Soff Cine busca manter os ingressos a preços populares, facilitando o acesso ao cinema para toda a população.

“O retorno do cinema oferece a chance de valorizar os talentos locais e fortalecer a identidade cultural da cidade, impulsionando a superação de complexos de inferioridade e promovendo políticas públicas que reforcem o orgulho local. Embora tenha assumido a função de exibidor cinematográfico, sua trajetória continua dedicada ao fortalecimento da indústria criativa”, afirma Jester.

O Soff Cine está localizado no Shopping Pinheiros, na Av. Victor do Amaral, no Centro. Você pode acompanhar as novidades e os filmes em cartaz pelas redes sociais @soff.cine no Instagram.

*Matéria escrita com base nos artigos publicados pela colunista Terezinha Poly, no Jornal O Popular.

Edição n.º 1502. Edição Especial – Aniversário de Araucária: 136 anos