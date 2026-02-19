Com 100% de água tratada e 92% de esgoto coletado, Araucária supera metas nacionais. Nos últimos seis anos, a Sanepar investiu R$ 71,5 milhões no município, garantindo saúde e qualidade de vida
Araucária completou, no dia 11 de fevereiro, 136 anos de história. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) tem bons motivos para celebrar com a cidade, como empresa que contribui para a alta qualidade de vida de seus 151,7 mil habitantes, que contam com acesso universal à água tratada e à coleta e tratamento de esgoto, reflexo de constantes investimentos da Companhia para assegurar a excelência desses serviços essenciais.

Só nos últimos seis anos – entre 2020 e 2025 – a Sanepar investiu R$ 71,5 milhões em obras, melhorias e serviços para Araucária. Com esses e outros investimentos, o município atingiu, com anos de antecedência, metas nacionais de saneamento básico que ainda são um desafio para muitas cidades brasileiras.

O município tem oferta de água tratada em 100% de sua área urbana e tem 92% da mesma área já coberta por coleta e tratamento de esgoto. “Estes resultados são melhores, inclusive, do que os de capitais, como Florianópolis e Rio de Janeiro, que estão abaixo das metas estabelecidas pelo Marco Regulatório do Saneamento Básico. Esse Marco estipula que as cidades tenham pelo menos 99% de cobertura de água tratada e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033”, ressalta o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

REFLEXO POSITIVO

Mais do que números, esses percentuais refletem na saúde, na educação e na economia. Estudos do Instituto Trata Brasil estimam que a cada R$ 100 milhões investidos em saneamento seria possível reduzir em até 157 mil o número de internações por doenças causadas por contato com água contaminada.
Além disso, estudantes que vivem em domicílios com saneamento básico permanecem na escola por 10 anos, uma média de 2,8 anos a mais do que quem não conta com abastecimento de água e esgotamento sanitário. Isso gera reflexos na vida profissional: no Brasil, quem tem acesso a saneamento tem renda média quase um salário mínimo maior do que quem carece desses serviços.

“A Sanepar faz parte da história de Araucária e Araucária faz parte da história da Sanepar. Investir em saneamento na cidade é investir na qualidade de vida da população. É uma cidade que contribui muito para nosso Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana, com sua riqueza em bacias hidrográficas.”, afirma Bley.

A região de Araucária conta com quatro bacias hidrográficas, dos rios Iguaçu, Passaúna, Barigui e Cachoeira e, no limite com Campo Largo, a Sanepar tem a represa do Rio Verde, que “guarda” água bruta (a ser tratada) para cerca de 800 mil pessoas de Curitiba, Araucária e Campo Largo.

INVESTIMENTOS RECENTES

Nos últimos seis anos, a Sanepar ampliou suas redes de água e esgoto com investimentos de R$ 32 milhões, em seis obras. Entre elas, instalou uma adutora (tubulação de grande porte) de 2,5 km de extensão, para transposição de água bruta na Bacia Rio Verde.

Também construiu um sistema de pós-tratamento dos efluentes (água que volta ao rio depois de separada das impurezas no esgoto) na Estação de Tratamento Passaúna, aumentando o índice de pureza, com reflexo na sustentabilidade ambiental. Já a Estação de Esgoto Cachoeira recebeu um outro sistema complementar de tratamento, com instalação de reatores anaeróbios, além de outras benfeitorias.

A Sanepar avançou sua área de cobertura de coleta e tratamento de esgoto na cidade, com as obras nos sistemas de esgoto das Bacias Barigui e Passaúna, que incluíram a instalação de 24 km de novas redes, conectando mais 1 mil pontos de coleta.

PARA O FUTURO

A Sanepar tem projetos para o futuro que envolvem Araucária e a necessidade de garantir a segurança hídrica para as populações da cidade e do entorno. A Companhia planeja a criação de um novo reservatório de água tratada na região central da cidade, com capacidade de armazenar até 2 milhões de litros.

Edição n.º 1502. Edição Especial – Aniversário de Araucária: 136 anos