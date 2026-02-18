Explorar os registros de memória na nossa cidade, particularmente os nomes dos seus bairros e principalmente de suas ruas, nos ajuda a entender como esses elementos refletem a história e a cultura local. O nome Araucária, por exemplo, faz alusão a uma árvore, e há outras nomenclaturas que seguem o tema ‘natureza’, com nomes de flores, pássaros e rios. No entanto, há ruas em determinados bairros que carregam nomes de cidades, estados e até países.

De acordo com o secretário municipal de Urbanismo, Walter Voss, não existe uma explicação definitiva quanto à nomenclatura de alguns bairros mais antigos e suas respectivas ruas. “Com o desenvolvimento da cidade, alguns loteamentos foram aprovados. Por exemplo, toda aquela região do Capela Velha, que historicamente iniciou esse processo de desenvolvimento na década de 80, recebeu nomes de aves. Já a zona sul, que seria a região do Campina da Barra, recebeu nomes de flores, como flor-de-lis, magnólia, gerânios, entre outras. Temos também o Jardim Iguaçu, onde suas ruas possuem nomes de cidades e estados”, ilustra.

Walter afirma que provavelmente essas nomenclaturas surgiram de uma orientação do Departamento de Urbanismo da época e que nos dias atuais essas escolhas seriam diferentes. “Hoje seguiríamos outro padrão. Por exemplo, há tantas pessoas que foram importantes para a cidade, que merecem ser homenageadas e seus nomes eternizados”, cita.

O secretário de Urbanismo adiantou que está em andamento um processo licitatório para a troca de todas as placas de rua. “As placas já estão com o prazo de validade esgotado. O material com a qual foram feitas não aguentou, e temos muitas placas quebradas. São aproximadamente 6 mil placas que estamos licitando e a troca deverá ser feita nos próximos meses”, afirma.

136 anos: Araucária tem muitas ruas com nomes temáticos: saiba onde elas estão
Foto: Raquel Kriger. No bairro Iguaçu, muitas ruas possuem nomes de estados brasileiros

TEMÁTICAS

De acordo com um levantamento feito pelo departamento técnico da SMUR, os principais loteamentos, cujas ruas tem nomes de pássaros, são o Jardim Panamericana, Jd Varsóvia, Jd Sol Nascente, Jd Los Angeles, Jd Shangai, Jardins Industrial I e II, Jd Califórnia, Jd Condor, Jd Nevada, Jd Botânico, Jd Plínio e Jd das Américas.

Foto: Raquel Kriger.. Nomes de flores foram escolhidos para ‘batizar’ ruas do Campina da Barra

Os que possuem nomes de cidades ou países são o Jardins Fonte Nova I e II, Jd Madri, Jd Iguaçu, Núcleo Habitacional Manoel Bandeira, e Jd Bela Vista. “A maior parte são cidades do Paraná, com exceção de João Pessoa, e o único país com nome de rua é o Brasil. Também há continuações de vias ou vias isoladas em outros loteamentos e vale o destaque para três ruas importantes, que não estão e, um loteamento específico: Santa Catarina, Maranhão e Minas Gerais”, explica o departamento.

Nomes de rios predominam nas ruas do Jardim Shangri-lá I e II, Loteamento Parque das Araucárias, e Jardim Serra Dourada. “Destaque aqui para o Magnólia, que possui nome de rio, flor e estado”, acrescenta o departamento.

Foto: Raquel Kriger. No Capela Velha as ruas e avenidas tem nomes de pássaros

A temática dos jardins do Bosque I e II, Rebeca, D’Ampezzo I e II, Tupy I e II, Luciana, Santa Clara, Vila São Francisco I e II, Viviane, Dona Dilma, Montreal, Solimões e Roma segue nomes de flores e plantas.

