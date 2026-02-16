Quarenta anos se passaram desde que a Prefeitura de Araucária ganhou uma sede imponente, de quatro andares, no centro da cidade, localizada na Rua Pedro Druszcz, nº 111. Sua atual estrutura organizacional comporta 23 secretarias, além de diversos outros departamentos e órgãos, alguns fora do prédio.

Mas nem sempre foi assim. Durante muitas décadas, a Prefeitura atendeu a população na Praça Dr. Vicente Machado, em uma instalação simples. Sua construção era um misto de madeira e alvenaria, que abrigava gabinete do prefeito, gabinete do vice, chefia de gabinete, tesouraria, protocolo, recepção, e mais alguns departamentos. Fora do antigo prédio ficavam os departamentos de Obras, Saúde e Serviço Social.

Na década de 70, o espaço que havia sido construído na Praça em 1930 ficou pequeno, devido à chegada de diferentes indústrias em Araucária e o crescimento acelerado da sua população. A partir dos anos 80, as terraplanagens começaram, todo terreno foi cercado por tapumes, dando início às obras da nova sede da Prefeitura.

136 anos: Paço Municipal Ignácio Kampa: 40 anos cumprindo um papel essencial na vida da população
Inauguração do novo prédio da Prefeitura Municipal, em 1986

Além do então governador Álvaro Dias e de vários políticos estaduais, um número expressivo de moradores esteve presente na inauguração, no dia 9 de agosto de 1986.

Hasteamento de bandeiras na sede que ficava na Praça Central

PAPEL ESSENCIAL

A Prefeitura é importantíssima para a população, pois exerce a gestão dos assuntos de interesse local, abrangendo desde a conservação das vias públicas até a oferta de serviços essenciais, como saúde e educação. A prefeitura pode ser comparada ao centro vital de uma cidade, direcionando recursos e tomando decisões que impactam diretamente a qualidade de vida dos munícipes.

Em Araucária, a Prefeitura tem como função primordial responder de maneira rápida e eficaz às necessidades específicas da população local. Distinta dos governos estadual e federal, que tratam de questões de maior abrangência, a prefeitura concentra-se na resolução das questões cotidianas, assegurando o funcionamento da cidade e o bem-estar de seus habitantes.

Andamento das obras do Paço Municipal Ignácio Kampa no ano de 1985

A atuação da prefeitura não ocorre de forma isolada. Para alcançar seus objetivos, a participação ativa da população é essencial. Através de canais de comunicação como ouvidorias, mídias sociais e audiências públicas, o cidadão pode expressar suas opiniões, apresentar sugestões, registrar reclamações e fiscalizar a atuação dos gestores públicos.

A participação cidadã é crucial para garantir que a prefeitura se mantenha atenta às necessidades da população e que os recursos públicos sejam empregados de forma eficiente e transparente. Compreender o papel da prefeitura é o primeiro passo para o exercício pleno da cidadania e para a construção de uma cidade melhor para todos.

