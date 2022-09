20 de maio – DIA DO PROFESSOR PEDAGOGO

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes”.

(Paulo Freire)

No dia 20 de maio celebramos o dia do Pedagogo(a), uma das profissões de maior importância na formação educacional. A data, instituída pela Lei nº 13.083/2015, é uma forma de homenagear estes profissionais que planejam, executam e coordenam tarefas distintas, e muitas vezes complexas, na área de educação, sempre em busca da excelência. Diante da diversidade cultural, política e subjetiva que cada criança/estudante e professor traz consigo, o pedagogo é o profissional responsável por abrir caminhos frente a essas diversidades.

Em Araucária, no ano de 2018, com a aprovação da Lei nº 3.479/2019, houve alterações na Carreira do Pedagogo, que passou a ser compreendido como docente nas funções de assessoria e coordenação pedagógica, após a emissão do Parecer CME/Araucária nº 24/2018, pois desempenha várias atividades relacionadas com o pleno desenvolvimento educacional das crianças e estudantes, planejando e desenvolvendo estratégias e metodologias diferenciadas para o atendimento e inclusão de todos.

O professor pedagogo deve sempre estar atento a toda e qualquer novidade na educação, pois não podemos prever o futuro, mas sabemos que sempre teremos um desafio a superar. E por estar em constante formação, o papel do professor pedagogo é de quebrar velhos paradigmas que retardam ou diminuem a capacidade de interação entre crianças/estudantes e professores, além de buscar outras possibilidades por meio de tecnologias modernas, por meio de recursos que envolvam a todos (crianças/estudantes e professores, funcionários e comunidade escolar) para interagir com a escola.

Engana-se quem pensa que a pedagogia se limita ao ambiente interno de uma escola. Como o pedagogo possui diversos conhecimentos sobre processos educacionais e de aprendizagem, muitos projetos e instituições procuram esse tipo de profissional para compor um corpo multidisciplinar para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. É de fundamental importância ter conhecimento do papel social e transformador do PROFESSOR PEDAGOGO, os quais são profissionaisccomprometidos com a formação dos indivíduos, bem como do seu aprendizado e, principalmente, de prepará-los para o convívio em sociedade.

Portanto, define-se que o Professor Pedagogo é aquele que ensina e busca incansavelmente o pleno desenvolvimento das potencialidades das crianças/estudantes.

Nossa gratidão pelo seu trabalho e dedicação à educação de Araucária!

Equipe Smed

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021