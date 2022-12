20 empresas araucarienses serão beneficiadas pelo Programa Brasil Mais

A Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), selecionou empresas, conforme chamado público, para beneficiar através do programa Brasil Mais.







O programa tem como público-alvo empresas e indústrias com até 499 funcionários, com o objetivo principal de aumentar a produtividade mediante a adoção de melhorias de gestão e soluções digitais de rápida implementação, ou seja, baixo custo e alto impacto. Um consultor do Senai fará consultorias, diretamente nos locais de trabalho, entre os meses de janeiro e março de 2023.

O lançamento do programa aconteceu recentemente na SMTE e contou com a presença das empresas que farão parte do projeto. Os responsáveis explicaram como será o andamento do projeto, conforme o Senai, o consultor aplica técnicas de manufatura enxuta na empresa, juntamente à mentoria e certificação de até três funcionários em ferramentas Lean.

Foto: Divulgação/SMTE.