6º Encontro de Gerações do Basquetebol será no dia 25 de novembro

Um momento de reencontro e confraternização entre as diversas gerações será a tônica do 6º Encontro de Basquetebol, que acontecerá no sábado, 25 de novembro, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. O evento é voltado aos atletas que já representaram o município em Jogos da Juventude do Paraná e tenham nascido até o ano de 2006.

O objetivo é promover o reencontro e a sociabilização de atletas da modalidade, nas categorias masculino e feminino.

As inscrições serão feitas no local, às 13h, e após o início do evento não poderão ser inscritas novas equipes.

Monte seu time e participe! Informe-se pelo fone 3614-7900.

