87 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná

Foto: Americo Antonio/SESA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu na noite desta quinta-feira, 2 de setembro, mais 87.000 vacinas contra a Covid-19.

As doses de AstraZeneca/Fiocruz desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 20h05, no voo AD 4078 e foram enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento, até que sejam repassadas aos municípos.

Os imunizantes fazem parte da 45ª remessa de distribuição do Ministério da Saúde para segundas doses (D2) e completam o lote de 166.500 doses destinadas ao Paraná. As vacinas devem ser enviadas para os municípios na sexta-feira (3).

O Ministério da Saúde também contemplou o Paraná com mais 136.890 imunizantes da Pfizer/BioNTech destinados à segunda dose (D2). As vacinas devem chegar nesta sexta-feira (3) às 8h25.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 10.945.251 vacinas, sendo 7.480.506 primeiras doses (D1), 319.502 doses únicas (DU) e 3.145.243 D2. Entre primeiras doses e doses únicas, o Estado atingiu até agora 89,4% da população adulta, estimada em 8.720.953 paranaenses.

Texto: Agência de Notícias do Paraná