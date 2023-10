9ª Igreja do Evangelho Quadrangular promove Conferência de Louvor e Adoração

A 9ª Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada na Rodovia do Xisto 6965, no Centro, promove entre os dias 20 a 22 de outubro, a 1ª Conferência de Louvor e Adoração, um encontro para que todos possam louvar a Deus, através de momentos intensos de adoração e ministração da palavra. A entrada é gratuita e qualquer pessoa da comunidade poderá participar.

Com o tema “Até que Ele venha!”, a conferência também pretende resgatar o verdadeiro sentido do louvor e adoração, fazendo com que cada cristão, membro, líder de ministério ou visitante entenda e viva essa verdade diariamente.

Na sexta-feira a abertura acontece às 20h, com louvor de Milena Amorim e a palavra trazida pelo Pastor Rodrigo Amorim. No sábado o início acontece às 19h30, com louvor de Gabi Laranjo (Fhop Music) e a ministração da palavra com o Pastor Saulo. No domingo o início também será às 19h30, com louvor de Juliane Guth e banda e palavra do Pastor Marcelo Pereira.

Edição n.º 1385