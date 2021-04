A importância de um olhar atento para as nossas crianças!

Estamos vivendo dias que jamais foram imaginados por nós; quem sabe talvez pensássemos em momentos assim apenas em filmes de ficção científica. No entanto, a verdade é que tudo está diferente, o mundo todo precisou parar e se reinventar, pois o novo modo de viver chegou de repente, levando-nos a uma reflexão diária do que é importante e relevante em nossas vidas e o que precisamos fazer para prosseguir da melhor maneira possível.

Em se tratando de priorizar o que é essencial, gostaríamos de destacar aqui a importância de olharmos para as crianças. Sim, elas que com tanta alegria mostram que são flexíveis e altamente adaptáveis aos novos desafios, necessitam do nosso olhar cuidadoso. Se falamos que precisam lavar as mãos, usar máscara, ficar em casa, realizar as brincadeiras e atividades com a família, elas topam, pois na percepção delas parece que tudo faz parte de uma grande aventura, ou seja, “precisamos nos cuidar para o bichinho não nos pegar!”.

Porém, as crianças que ainda são tão pequenas, muitas vezes não conseguem expressar suas emoções, cada uma reage de forma diferente, sendo que algumas acabam ficando mais quietas e retraídas, outras apresentam-se mais inquietas e com atitudes agressivas. O fato é que todas precisam ser acolhidas em seus sentimentos. Devemos valorizar o que elas estão sentindo e ajudá-las a ressignificar o que estão vivenciando.

Além de observá-las nas pequenas tarefas de rotina, precisamos diariamente parar um pouco e nos dedicar a este momento de escuta atenta, ou seja, por meio de pequenas brincadeiras e uma boa conversa, podemos auxiliá-las nessa forma de comunicação. Ouvir o que a criança pensa, explicar o que é cada sentimento e ajudar a lidar com o que está pensando e sentindo é fundamental, pois assim como nós adultos estamos lidando com dias tão incertos, elas também estão passando por este momento e nós devemos dar este suporte.

É imprescindível não apenas ver as crianças em suas questões biológicas, físicas, educacionais e sociais, mas também olhar com sensibilidade para as questões emocionais. Valorizar a criança em sua totalidade é muito mais do que suprir as suas necessidades básicas, é dar espaço para que ela se expresse e se desenvolva de forma integral e este é o nosso papel enquanto família, escola e sociedade.

Texto: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Educação Infantil

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021