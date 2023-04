Ação de voluntários leva doces e materiais escolares para crianças do Arvoredo

Cerca de 150 crianças da Vila Arvoredo II não economizaram sorrisos durante uma ação social que aconteceu no sábado (15/04), organizada pela associação de moradores, com apoio de voluntários. Elas ganharam materiais escolares e doces e ainda se deliciaram com a distribuição de algodão doce.

A presidente da associação, Laureni Vicente Belo, disse que o apoio de patrocinadores foi fundamental para o sucesso do evento. “Sempre que organizamos uma ação, cada um faz a sua parte. Os benfeitores contribuem com recursos e a associação mobiliza e convida a comunidade para o evento. É muito bonito ver todo mundo trabalhando para a realização de uma ação inclusiva e contribuindo com o desenvolvimento da comunidade”, afirma.

Segundo ela, a festa também teve o apoio de um grupo de catequese de Curitiba, que organizou a campanha de arrecadação de materiais escolares e doces. “O Mercado Hony colaborou com alimentos, a VKR contribuiu com recursos para a compra de alimentos e a Secretaria de Cultura emprestou a máquina para fazermos o algodão doce. Esses foram apenas alguns dos nossos apoiadores. Agradecemos a todos que doaram e aos voluntários que nos ajudaram no dia do evento”, declarou Laureni.

